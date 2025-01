Dieser vegane Bacon überzeugt auch Carnivoren

Vegane Ernährung bedeutet nichts als Verzicht? Falsch gedacht! Sie ermöglicht vielmehr, den eigenen Horizont zu erweitern. Wusstest du zum Beispiel, dass es Möhren-Bacon gibt? Ja, du hast richtig gehört. Das geht einfach und schmeckt hervorragend. Hier ist unser Rezept.

Möhren-Bacon: So lecker ist vegane Ernährung

„Ich könnte ja niemals vegan leben. Bacon würde mir viel zu sehr fehlen.“ Dieses Argument fällt schnell, wenn es um tierfreie Ernährung geht. Viele Menschen erfüllt der Gedanke, sich pflanzlich zu ernähren, mit Sorge. Was, wenn die liebsten Lebensmittel ersatzlos wegfallen? Kann man ein glückliches Leben ohne Bacon führen? Ja, das geht, wenn du bereit bist, Neues auszuprobieren. Denn die vegane Ernährung ist viel spannender, als du vielleicht denken magst. Schau dir nur mal diesen Möhren-Bacon an. Der ist einfach zubereitet und soo lecker.

Bei Bacon handelt es sich um Bauchspeck vom Schwein, der besonders in den UA und Großbritannien auf den Tisch kommt. Vor dem Verzehr wird er mehr oder weniger knusprig gebraten – in den USA ist er so knackig, dass er bei Berührung schier zerbricht, bei einem traditionellen English Breakfast wird ein etwas feinerer Speck verwendet, der eher saftig brät. Beide sind Klassiker, die mittlerweile auch auf vielen deutschen Frühstückstischen landet.

Bacon mag vielen schmecken, doch gesund ist er nicht. Schweinespeck enthält viel Fett und Kalorien, was sich negativ auf die Blutgefäße auswirken kann. Zudem entsteht beim Anbraten oftmals schädliches Acrylamid, das krebserregend sein kann. Eine gesündere Alternative, die trotzdem knusprig ist, muss her! Wie wäre es mit etwas Möhren-Bacon?

Möhren-Bacon besteht – neben den Möhren – aus einer Marinade mit Sojasoße, Sesammus, Ahornsirup und Liquid Smoke. Bei letzterem handelt es sich um eine echte Geheimwaffe. Schon wenige Tropfen davon lassen Lebensmittel wunderbar geräuchert schmecken. Findest du das Gewürz nicht im Supermarkt, tut es auch geräuchertes Paprikapulver. Die Zubereitung ist einfach: Mariniere dünn gehobelte Karotten und schiebe sie dann in den Ofen oder die Heißluftfritteuse 🛒. Fertig ist ein Frühstück, nach dem sich auch die größten Fleisch-Fans die Finger lecken werden!

Veganuary steht im Zeichen des Ausprobierens. Gib auch mal veganer Leberwurst eine Chance oder bereite veganes Mett aus Reiswaffeln zu. Auch veganer Parmesan ist ganz einfach zubereitet.

Möhren-Bacon Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Marinierzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 große Karotte

1 EL Sesammus Tahini

1 EL Sonnenblumenöl

1 EL Ahornsirup

1 EL Sojasoße

1 TL Liquid Smoke oder geräucherte Paprika Zubereitung Schäle die Karotte und schneide sie mit einem Hobel oder einem Sparschäler in dünne, gleichmäßige Streifen (etwa 2 mm dick).

Vermische die restlichen Zutaten in einer Tupperdose und lege die Möhrenstreifen darin ein, sodass sie gleichmäßig bedeckt sind. Lass sie 30 Minuten marinieren.

Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 200 °C vor.

Lege die Möhrenstreifen nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgeschlagenes Backblech, sodass sie sich nicht überlappen.

Backe sie 15-20 Minuten, bis sie knusprig sind.

