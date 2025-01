Veganer Honig aus Apfelsaft: süß, nachhaltig und kinderleicht

Du ernährst dich vegan, vermisst aber den süßen Geschmack von Honig? Kein Problem! Denn dieser vegane Honig aus Apfelsaft braucht nur drei Zutaten und ein wenig Zeit. Dafür schmeckt er fast noch besser als der leckerste Blütenhonig – und das, ohne den Bienen etwas wegzunehmen! Hier ist unser Rezept.

So leicht machst du veganen Honig aus Apfelsaft

Wie du veganen Honig aus Apfelsaft zubereitest? Ganz einfach. Du brauchst nur Apfelsaft, Zucker und Zitronensaft sowie etwas Zeit. Apfelsaft, der reich an natürlichen Fruchtsäften und Aromen ist, bildet die perfekte Basis für einen aromatisch schmeckenden Honigersatz. Besonders gut geeignet ist naturtrüber Apfelsaft, da er intensiver schmeckt. Wähle am besten regionale Produkte – so unterstützt du die heimische Landwirtschaft und reduzierst unnötige Transportwege.

Warum veganer Honig aus Apfelsaft eine gute Alternative ist? Er schmeckt nicht nur hervorragend in Tees, auf Brot oder zu Joghurt, er hilft auch, die Bienenpopulation zu schützen. Der Rückgang ebendieser durch industrielle Landwirtschaft und Pestizide ist ein weltweites Problem. Durch Alternativen kann ein größeres Konsumbewusstsein geschaffen und Ausbeutung reduziert werden.

Um den veganen Honig aus Apfelsaft herzustellen, erhitzt du zunächst Apfelsaft in einem Topf 🛒 und rührst dann etwas Zucker ein. Zitronensaft sorgt für eine angenehme Säure und längere Haltbarkeit. Lass die Mischung bei mittlerer Hitze so lange köcheln, bis sie eindickt. Das dauert etwa 30 bis 40 Minuten, je nachdem, wie dickflüssig du den Honig haben möchtest. Rühre regelmäßig um, damit nichts anbrennt. Sobald die Konsistenz honigähnlich ist, füllst du die Masse in saubere Gläser und lässt sie abkühlen.

Dieses Rezept ist übrigens auch aus einem anderen Grund toll: Es bietet dir viele Möglichkeiten zur Abwandlung. Anstelle von Apfelsaft kannst du mit vielen weiteren Fruchtsäften experimentieren und köstliche Ergebnisse erzielen, die dein Vorratsregal aufwerten. Wie wäre es mit einem „Honig“ aus Orangen- oder Traubensaft? Die Möglichkeiten sind schier endlos.

Was du mit der Honigalternative zubereiten kannst? Einiges! Wie wäre es zum Beispiel mir gerösteten Haferflocken mit Honig oder Honig-Balsamico-Rosenkohl? Damit überzeugst du auch die skeptischsten Mitessenden.

Veganer Honig aus Apfelsaft Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Glas à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Apfelsaft naturtrüb

200 g Zucker

1 EL Zitronensaft Zubereitung Verrühre alle Zutaten in einem Topf und setze diesen auf.

Bring den Inhalt zum Kochen und lass alles so lange köcheln, bis deine gewünschte Konsistenz erreicht ist. Rühre dabei ab und zu um, um ein Anbrennen zu vermeiden.

Fülle den veganen Honig in saubere Gläser und lagere diese am besten im Kühlschrank.

