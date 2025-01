Schmeckt auch ohne Fleisch: veganes Clubsandwich

Ein Club Sandwich ist ein beliebter Klassiker, den es tatsächlich schon seit 1894 gibt. Traditionell wird es mit Hühnchen, Tomate, Speck und Salat belegt. Das eine Rezept gibt es aber nicht, viel mehr existieren verschiedene Varianten, die sich untereinander aber ähneln. Auch in einer fleischfreien Variante schmeckt es lecker. Möchtest du es ausprobieren, ist hier unsere Version für ein veganes Clubsandwich.

Sandwich-Klassiker goes vegan: Probiere ein veganes Clubsandwich

Sandwiches sind einfach toll. Sie schmecken zu jeder Gelegenheit, egal ob zum Frühstück, als kleiner Snack zwischendurch, als schnelles Abendessen oder als Lunch bei der Arbeit oder in der Schule. Was wäre zum Beispiel eine Reise ohne Sandwiches als Proviant für unterwegs? Nur halb so schön, soviel ist sicher.

Wenn du keine Idee hast, mit was du dein Brot belegen möchtest, dann sind Klassiker wie das Clubsandwich eine gute Wahl. Du verzichtest auf tierische Lebensmittel? Dann musst du auf das leckere belegte Brot nicht verzichten, denn ein Clubsandwich gelingt auch in vegan.

Sandwich-Ideen gesucht? Probiere mal einen Texas-Toast oder lass dir einen weiteren Klassiker, ein Croque Monsieur, schmecken.

Für eine vegane Variante des Clubsandwiches brauchst du vegane Mayo, die du in nur fünf Minuten selber herstellen kannst. Auch veganen Frühstücksspeck (den gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt) sowie Räuchertofu benötigst du. Hinzu kommen noch Tomaten, Senf, Rucola und Roggenbrot.

Leg los, indem du den Tofu und die Tomaten in Scheiben schneidet. Brate dann erst den veganen Speck und dann den Tofu in einer beschichteten Pfanne 🛒 knusprig an. Das Brot toastest du oder Brätst es ebenfalls in einer Pfanne, bis es knusprig ist. Danach kannst du dein veganes Club Sandwich zusammenbauen. Bestreiche das Brot mit der Mayo und belege es dann mit Rucola, Tomaten, Räuchertofu, Speck und Senf. Für doppelten Genuss wiederholst du das. Schneide das Sandwich in der Mitte durch und lass es dir direkt schmecken oder verpacke es gut zum Mitnehmen.

Veganes Clubsandwich Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Räuchertofu

2 Tomaten

1 Handvoll frischer Rucola

1 EL Olivenöl

4 Scheiben veganer Frühstücksspeck

6 Scheiben Roggenbrot

2 EL vegane Mayonnaise

1 TL Senf Zubereitung Schneide den Räuchertofu in dünne Scheiben und die Tomaten in gleichmäßige Ringe. Wasche den Rucola gründlich und lasse ihn abtropfen.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne. Brate zuerst den veganen Speck darin von beiden Seiten goldbraun an. Nimm ihn heraus und stelle ihn beiseite. Brate danach die Tofuscheiben in Öl bei mittlerer Hitze an, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind. Würze sie mit einer Prise Salz und Pfeffer.

Röste nun die Brotscheiben in einem Toaster oder einer heißen Pfanne von beiden Seiten goldbraun an.

Bestreiche jede Brotscheibe mit pflanzlicher Mayonnaise. Verteile den Rucola und die Tomatenscheiben gleichmäßig auf zwei Brotscheiben. Lege darauf die angebratenen Tofuscheiben und den Speck und streiche darauf etwas Senf. Wiederhole die Schichtung, falls du ein doppelstöckiges Sandwich möchtest. Schneide das Brot dann einmal in der Mitte durch und serviere es.

