Dieser vegane French Toast schmeckt jeden Tag nach Wochenende

French Toast ist eines dieser Frühstücksgerichte, die einfach nach Wochenende schmecken – auch wenn gerade vielleicht erst Mittwoch ist. Außen knusprige und innen weiche gebratene Brotscheiben, die noch warm dampfend aus der Pfanne kommen und mit einem süßen Aufstrich genossen werden können, machen mich einfach glücklich. Dieses Rezept für vegane French Toasts beweist, dass du sie gar nicht zwingend mit Ei und Milch zubereiten musst. Probiere sie gleich selbst!

Vegane French Toasts hast du im Nu gezaubert

Für mich gehört irgendetwas Süßes beim Frühstück einfach dazu. Selbst wenn es nur eine Brötchenhälfte mit Marmelade oder einem anderen Aufstrich ist. Diese veganen French Toasts sind perfekt und schmecken fast ein wenig wie ein Nachtisch direkt aus der Pfanne.

Ähnlich wie beim klassischen Rezept werden die Brotscheiben hier in Pflanzenmilch statt in Kuhmilch eingetaucht. Die Gewürze runden das Ganze ab und bringen dir bereits herrliche Geschmacksnoten auf den Teller, bevor du sie noch mit einem Topping deiner Wahl verfeinerst. Ein kleines Detail, welches die süßen Aromen etwas hervorhebt, ist eine Prise Salz, die in die Mischung hineinkommt.

Schon meine Oma hat mich immer darauf hingewiesen, dass in jedes süße Gericht eine Prise Salz gehört. Ich habe mich da immer brav dran gehalten, aber weißt du eigentlich, weshalb in den meisten Backrezepten etwas Salz verwendet wird? Neben Zucker und Fett ist auch Salz ein Geschmacksträger. Dementsprechend kann das Salz so dafür sorgen, dass die Aromen in Gerichten intensiver werden, obwohl du das Salz selbst geschmacklich gar nicht wahrnimmst.

So wird auch dieser vegane French Toast dadurch süßer, dass wir es etwas salziger machen. Verrückt, oder? Außerdem bindet Salz Wasser, sodass es bei manch anderen Zutaten auch die Konsistenz verändern und etwas weniger wässrig machen kann. Umgekehrt funktioniert der Trick übrigens genauso, denn auch in salzig-herzhaften Gerichten wird gerne Zucker hinzugefügt, um die deftigen Aromen zu unterstreichen. So kommt in eine schmackhafte Tomatensoße auch immer eine Prise Zucker.

veganes French Toast Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g Erdbeeren

240 ml Pflanzenmilch

2 EL Mehl Type 405

1 TL Vanillezucker

1/2 TL Zimt

1/4 TL Salz

6 Scheiben Brot z.B. Toast oder anderes Weißbrot vom Vortag

etwas neutrales Pflanzenöl oder Margarine zum Braten

Ahornsirup nach Geschmack Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne den Strunk. Halbiere sie je nach Größe.

Vermenge Milch, Mehl, Vanillezucker, Zimt und Salz miteinander und gib es in einen tiefen Teller.

Ziehe eine Brotscheibe durch die Mischung, sodass sie von beiden Seiten gut benetzt ist, aber sich nicht vollständig vollsaugt.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒 auf mittlerer Stufe. Brate das Brot von beiden Seiten goldbraun. Verfahre auch mit den restlichen Scheiben so.

Serviere die Toasts auf einem Teller mit den Erdbeeren und beträufle sie gleichmäßig mit Ahornsirup.

