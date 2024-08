Vegetarisch grillen: Die 5 besten Rezepte für ein BBQ ohne Fleisch

Es gibt Menschen, die grillen am 31. Dezember ab und am 1. Januar an. Grillen geht eigentlich immer, es kommt nur auf die richtige Ausrüstung und Kleidung an. Da der Sommer aktuell ein kleines Comeback feiert, holen wir noch einmal den Grill aus der Ecke. Würstchen und Steak haben auf unseren Rost aber Hausverbot, denn wir grillen vegetarisch.

Die besten Veggie-Rezepte für ein fleischloses BBQ

Musstest du dich als Vegetarier auf jeder Grillparty bisher immer nur mit den Beilagen begnügen, weil es außer Fleisch nichts anderes gab? Das wird sich ab sofort ändern, denn wir grillen vegetarisch. Wie abwechslungsreich und lecker Gemüse vom Grill sein kann, zeigen wir dir mit unseren fünf ausgewählten Veggie-Grill-Rezepten.

Steak: ein Muss beim vegetarischen Grillen

Beim Grillen darf ein Steak mit köstlicher Marinade nicht fehlen. Vegetarisch grillen und Steak? Wie passt das denn zusammen, magst du dich jetzt vielleicht fragen. Wir legen natürlich keine Rinder- oder Schweinesteaks auf den Rost, sondern knackige Blumenkohlsteaks. Dazu schneidest du einen Blumenkohl in dicke Scheiben und verpasst ihnen anschließend eine würzige Marinade. Dazu vermischst du Olivenöl, Salz, Pfeffer, etwas Zucker, Chiliflocken und Paprikapulver miteinander und pinselst die Blumenkohlscheiben damit ordentlich ein. Lass die Marinade für mindestens 30 Minuten einziehen und grille die Blumenkohlsteaks dann von beiden Seiten knusprig. Besonders lecker schmecken sie mit einem Dip.

Gefüllte Champignons vom Grill

Gefüllte Champignons schmecken beim Grillen als Beilage, können im Handumdrehen aber auch zur kulinarischen Hauptattraktion werden. Pilze eignen sich aufgrund ihres Umami-Geschmacks ohnehin schon in vielen Gerichten als Fleischersatz und da dürfen sie bei einem Veggie-BBQ natürlich ebenfalls nicht fehlen. Wir verpassen ihnen noch eine leckere Füllung aus Käse, Brotkrumen und Gewürzen und dann geht es ab auf den Grill.

Gefüllte Avocado mit Tomate

Wo wir schon einmal dabei sind, Gemüse zu füllen, überrasche deine Gäste beim nächsten Veggie-BBQ doch mal mit gegrillter Avocado. Die exotische Frucht muss nicht immer zu einem Dip verarbeitet werden, sondern überrascht deinen Gaumen, wenn du sie füllst und anschließend grillst. Höhle die Avocado vorsichtig aus der Schale und bestreiche sie mit Olivenöl und Zitronensaft. Grille die Avocado für fünf Minuten und befülle sie vor dem Servieren mit einem Salat aus Zwiebel, klein geschnittenen Tomaten, Feta und Petersilie.

Klassiker: gegrillte Gemüsespieße

Schaschlik ist ein Klassiker bei jedem BBQ. Wir lassen das Fleisch jedoch kurzerhand weg und machen uns Gemüsespieße, Zucchini-Grillspieße mit Feta, um genau zu sein. Jetzt zur Zucchinisaison gibt es das Gemüse, das sich gut grillen lässt, überall frisch und in verschiedenen Formen und Farben zu kaufen. Für die Spieße hobelst du die Zucchini in dünne Scheiben, wickelst einen Fetawürfel darin ein und steckst die Päckchen abwechselnd mit Kirschtomaten auf einen Holzspieß. Dann geht es ab auf den Grill und du darfst dich über Zucchini mit leckerem Raucharoma und warmen, leicht geschmolzenen Feta freuen.

Süßkartoffeln vom Grill

Kartoffeln schmecken in allen Formen und Varianten, besonders gut sind sie aber gegrillt. Wir schnappen uns dieses Mal aber eine Süßkartoffel und bereiten daraus eine leckere Beilage auf dem Grillrost zu. Schneide sie in Scheiben und mariniere sie mit einer Mischung aus Orangensaft, Öl, Harissa, Salz und Pfeffer. Danach kommen sie für 10 bis 12 Minuten zum Garen auf den Grill. Diese gegrillten Süßkartoffeln haben definitiv die besten Voraussetzungen, unsere neue Lieblingsgrillbeilage zu werden.

Vegetarisch grillen: Diese Dinge dürfen ebenfalls nicht fehlen

Die passenden Grill-Rezepte für dein Veggie-BBQ sind rausgesucht, die Grillkohle gekauft und die Gäste eingeladen? Perfekt, dann fehlen jetzt nur noch die passenden Beilagen. Dazu gehören ganz klar eine selbst gemachte Kräuterbutter ebenso wie ein Fladenbrot, das auf dem Grill gebacken wird. Und auch über einen frischen Salat wie etwa einen italienischen Brotsalat mit Tomaten oder einen Kartoffelsalat mit Joghurtdressing freuen sich deine Gäste.