Vetebröd: So backst du süßes schwedisches Hefebrot selbst

Wenn du einmal wieder einen neuen köstlichen Snack zum Kaffee brauchst oder Lust auf ein frisch gebackenes, süßes Hefebrot zum Frühstück hast, dann ist dieses schwedische Hefebrot perfekt für dich. Vetebröd ist ganz einfach nachzubacken und schmeckt himmlisch gut.

Vetebröd kannst du spielend leicht selbst backen

Eine gemeinsame Kaffeepause mit Freunden ist in Schweden eine tief verankerte Tradition. Eine „Fika“ kann dabei zwischen 15 und 45 Minuten lang sein und überall stattfinden – im Büro, im Café, im Garten oder spontan im Park.

Und zu dieser Fika gehört nicht nur ein guter Kaffee, sondern auch ein süßes Gebäck. Und dieses köstliche Vetebröd bietet sich da perfekt zu an. Es schmeckt einfach so, ohne alles, schon herrlich gut. Etwas Butter und dazu gegebenenfalls ein süßer Aufstrich machen dieses süße Hefebrot zu einem Traum für alle Naschkatzen.

Das Hefebrot kannst du kinderleicht nachbacken. Hier steckt wirklich keine Wissenschaft hinter. Zerbrösle die Hefe in etwas lauwarmer Milch und füge dann nach und nach die restlichen Zutaten für den Teig hinzu.

Knete den Teig anschließend kräftig durch, bis er nicht mehr an deinen Fingern kleben bleibt. Lege den Teig in eine Schüssel und decke sie mit einem Küchentuch zu. Lass ihn an einem warmen Ort für 30-45 Minuten gehen, bis er etwa auf die doppelte Größe aufgegangen ist.

Forme anschließend zwei Brote aus dem Teig, die du etwas einschneiden kannst und mit einer angerührten Ei-Wasser-Mischung bestreut werden. Die sorgt nicht nur dafür, dass der Hagelzucker besser auf dem Brot haften bleibt, sondern verleiht ihm nach dem Backen einen wunderbaren Glanz.

Lass die Brote weitere 20 Minuten gehen und schiebe sie anschließend in den Ofen. Lass dir dieses köstliche Vetebröd zum nächsten Kaffee gut schmecken!

