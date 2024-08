Das vietnamesische Sandwich Banh Mi musst du probieren

Auch wenn ich noch nie auf dem asiatischen Kontinent war: In die vietnamesischen Sandwiches Bánh Mì habe ich mich trotzdem verliebt. Das erste Mal habe ich sie in Berlin gegessen, einer Stadt, in der es vor asiatischen Restaurants und Imbissen nur so wimmelt. Einige Jahre später waren wir bei einem Kollegen aus dem Team zum Abendessen eingeladen: Banh Mi waren seine Spezialität, er betrieb sogar eine Zeitlang einen Foodtruck, aus dem heraus er die belegten Baguettes verkaufte. Nur wenige Gehminuten von meiner Wohnung entfernt befindet sich ein asiatisches Streetfood-Lokal, das diese Spezialität ebenfalls anbietet. Oft mache ich sie mir aber auch einfach selbst, und das schmeckt mindestens genauso gut.

Rezept für Banh Mi: Sandwich mit Tofu und eingelegtem Gemüse

Traditionell werden Banh Mi mit mariniertem und gegrilltem Schweinefleisch und eingelegtem Gemüse belegt. Aber auch die Veggie-Variante mit Tofu ist beliebt. Dieser wird nämlich ebenfalls in einer würzigen Marinade eingelegt und anschließend knusprig gebraten, bevor er zwischen den Baguettehälften landet.

Moment: Baguettes? Aber Banh Mi stammen doch aus Vietnam! Das ist richtig, und dennoch werden die Sandwiches mit dem französischen Brot gemacht. Bis 1956 gehörte das Land auf dem asiatischen Kontinent nämlich zu Indichina und war französisch besetzt. Das hatte auch kulinarische Folgen. In Vietnam findet man immer wieder frische, knusprige Baguettes und belegt sie eben gern auch mal mit leckeren Zutaten. Zwar sind die vietnamesischen Baguettes etwas anders, denn für den Teig nutzt man unter anderem etwas Reismehl, aber wenn du das Rezept ausprobieren möchtest, kannst du auch ein herkömmliches Baguettebrötchen verwenden.

Übrigens: Du kannst das eingelegte Gemüse auch für andere Gerichte nutzen. Achte nur darauf, dass du es in einem sterilen Glas aufbewahrst, damit es sich länger hält.

Andere Länder, andere Sandwiches: In Frankreich bekommt man einen käsigen Croque Monsieur, in Israel das Frühstücks-Sandwich Sabich und in der amerikanischen Stadt New York hat das Reuben Sandwich seine Heimat. Und, welches schmeckt dir am besten?