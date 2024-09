Diese cremige Vogelmilchtorte trägt dich auf Flügeln in den Dessert-Himmel

Hast du schon von der Vogelmilchtorte gehört? Diese Torte mit eigenartigem Namen ist eine der raffiniertesten Torten in der osteuropäischen Küche und darf zu keinem besonderen Anlass fehlen. In Russland ist sie ein absoluter Klassiker, der auf jeder Festtafel glänzt. Wenn bei dir ein besonderer Anlass ansteht oder du einfach nur ein neugieriger Hobby-Konditor bist, dann zaubere mit unserem Rezept eine originelle Torte, die deine Gäste überrascht und begeistert.

Vogelmilchtorte: In dieser Torte steckt viel Liebe

Natürlich befindet sich keine echte Vogelmilch in dieser Torte. Woher hat sie dann ihren Namen? In Polen gibt es kleine Süßigkeiten mit weicher, Marshmallow-artiger Füllung und Schokoladenüberzug namens Ptasie Mleczko, was übersetzt „Vogelmilch“ bedeutet. Die Torte allerdings stammt aus Russland, und wer schon einmal in einem russischen Supermarkt einkaufen war, kennt diese kleinen Leckereien sogar. Die Textur ist so leicht, dass sie an Vogelfedern erinnern soll. Als ein russischer Konditor in Moskau aus den Süßigkeiten eine Torte aus Milch und anderen leckeren Zutaten zauberte, war die Vogelmilchtorte geboren.

Die Zubereitung der Vogelmilchtorte ist nichts für Eilige. Aber lass dich nicht entmutigen! Die himmlische Torte ist alle Mühe wert. Sie ist leicht und fluffig, cremig und jeder Bissen ein einziger Traum. Von der Herstellung des perfekten Biskuitbodens bis zur zarten Creme und der glänzenden Schokoladenglasur – es lohnt sich, die Zeit und Liebe in jeden einzelnen Schritt zu investieren.

Tipp: Du wirst feststellen, dass auf der Zutatenliste für die Vogelmilchtorte Gelatine steht. Wenn du lieber zu einer pflanzlichen Alternative greifen möchtest, empfehlen wir dir Agar Agar. Dieses Geliermittel wird aus Algen gewonnen. Ersetze die Gelatine einfach mit einem halben Teelöffel davon. Gib es in die Milch-Zucker-Mischung, bevor du diese erhitzt. Lass das Ganze dann zwei bis drei Minuten sanft köcheln, damit sich das Agar Agar sich vollständig auflöst und aktiviert wird.

Du findest auf unserer Seite noch mehr leckere Klassiker aus der russischen Backstube. Wie wäre es mit einer Medovnik? Die Honigtorte schmeckte sogar der russischen Zarin. Auch der Schokoladen-Zupfkuchen oder der Napoleon-Kuchen werden dir wunderbar schmecken.