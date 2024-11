Waldviertler Mohntorte: ein österreichischer Klassiker

Die Region im Nordwesten Niederösterreichs mit dem schönen Namen Waldviertel steht im Frühsommer in Flammen – bildlich gesprochen, denn die sanften Hänge sind mit leuchtend roten Mohnblüten übersäht. Lange dauert der schöne Anblick nicht an, und wenige Wochen später können die Bauern das graue Gold ernten: Mohnsamen. Mit ihnen zaubern die Österreicher seit jeher allerlei leckere Spezialitäten. Eine davon ist die saftige Waldviertler Mohntorte.

Waldviertler Mohntorte: Tradition, die schmeckt

Der Mohnanbau im österreichischen Waldviertel ist eine jahrhundertealte Tradition. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Anbau von Blaumohn nicht verboten, aus dessen Saft der Samenkapsel sich Heroin gewinnen lässt. Heute wird im Waldviertel überwiegend der Graumohn angebaut, dessen Morphingehalt verschwindend gering ist. Früher allerdings steckten die Bäuerinnen ihren aufmüpfigen Kindern einen „Mohnzuzler“ in den Mund, um in Ruhe auf dem Feld arbeiten zu können. Das mit Mohnsamen gefüllte Leinensäckchen hatte eine beruhigende Wirkung.

Die Waldviertler Mohntorte hingegen wird dich und deine Kinder nicht beruhigen, sondern begeistern. Sie schmeckt wunderbar saftig, nussig und fruchtig zugleich, da sie traditionell mit einer Johannisbeermarmelade gefüllt wird. Neben gemahlenem Mohn sorgen Walnüsse für ein „Waldviertler“ Aroma, denn auch die werden in Niederösterreich traditionell angebaut. Ein Überzug aus Zuckerguss, Mohn und gehackten Walnüssen macht die Kreation perfekt. Und das alles ganz ohne Mehl! So können auch Gäste mit Glutenunverträglichkeit zugreifen.

So ist die Waldviertler Mohntorte eine wunderbare Kreation zu jedem Anlass. Ob Geburtstag, Feiertag, sonntäglicher Brunch bei Kaffee und Tee, die Torte macht immer eine gute Figur. Der elegante Klassiker wirkt aufwändig, ist aber sehr einfach in der Zubereitung. Perfekt also, um ohne viel Aufwand deine Gäste zu beeindrucken. Wenn du etwas Zeit hast und die Torte sehr authentisch nachbacken willst, kannst du original Waldviertler Graumohn im Internet bestellen.

Ein weiterer Klassiker mit Mohn aus unserem Nachbarland sind die wunderbaren Mohnzelten, die Bauern auf dem Feld zur Mittagszeit verspeisten. Auch die Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott und der Mohnstriezel sind beliebte Klassiker der österreichischen Küche.