Diese Salsa macht jeden Tag zum Taco Tuesday

Magst du Tacos? Falls deine Antwort „ja“ lautet, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen. Denn diese Wassermelonen-Salsa macht deine Taco-Partys im Sommer zu etwas ganz Besonderem. Sie ist erfrischend-spritzig, schmeckt leicht fruchtig, scharf… kurz gesagt: Sie ist perfekt für all deine Taco-Träume. Noch dazu ist sie in wenigen Minuten fertig. Komm mit in die Küche, wir legen direkt los!

Wassermelonen-Salsa: Taco-Spaß im Handumdrehen

Ich liebe Tacos. Sie sind für mich das perfekte Fingerfood, das ich immer wieder gern esse, wenn ich etwas brauche, das gute Laune macht. Die Kombination aus Maisgeschmack, deftiger Füllung und gern auch etwas Käse macht mich einfach glücklich. Nur eine Sache ist besonders wichtig: Tacos können noch so gut sein – wenn die Salsa nicht stimmt, dann ist der Spaß nur halb so groß. Wie gut, dass es leckere Beigaben wie diese Wassermelonen-Salsa gibt. Die ist schnell gemacht und besonders im Sommer eine köstliche Wahl.

Dieses Rezept für Wassermelonen-Salsa hat seinen Weg erst vor Kurzem in mein Leben gefunden. Ich stand in der Küche, hungrig und unterzuckert und naschte etwas Melone, während ich die Zutaten für einige Tacos zusammensuchte. Dabei fiel mir auf, dass ich keine Tomaten im Haus hatte. So ein Mist, bin ich doch ein riesiger Fan von Pico de Gallo. Ich überlegte eine Weile, als mein Blick auf die Wassermelone fiel, die ich in der Hand hielt. Warum eigentlich nicht, dachte ich mir, und legte direkt los.

Ich würfelte die Melone sehr fein, tat das Gleiche mit einer Zwiebel und etwas Gurke und schnitt ordentlich Koriander – für mich ein Muss. Dazu gesellten sich Olivenöl, Limettensaft, Salz und eine geschnittene Chilischote. Mehr brauchte es nicht. Ich schmeckte ab und war begeistert. Die Salsa kombinierte Fruchtigkeit mit leichter Schärfe, subtiler Säure und vor allem: erfrischendem Melonengeschmack. Besser geht es nicht!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Deine Taco-Tafel hat noch mehr Gutes verdient. Mache doch auch eine Salsa Macha mit Erdnüssen oder genieße eine Erdbeer-Mango-Salsa. Auch spannend: Pickle de Gallo, ein Twist auf das mexikanische Original.

Wassermelonen-Salsa Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Wassermelone etwa 500 g

1 rote Zwiebel

1 Handvoll Koriander

1 frische, rote Chilischote alternativ getrocknet, z.B. hier 🛒

1 Limette

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Zubereitung Würfle das Fruchtfleisch der Wassermelone in kleine, gleichmäßige Stücke. Schäle die rote Zwiebel und hacke sie fein. Wasche die Korianderblätter, schüttele sie trocken und schneide sie fein. Entkerne die Chilischote (falls du möchtest, dass es weniger scharf wird) und hacke sie sehr fein.

Halbiere die Limette und presse den Saft aus.

Vermische die Wassermelone, Zwiebel, Koriander und Chili in einer Schüssel.

Gib den Limettensaft und das Olivenöl dazu und schmecke die Salsa mit Salz und Pfeffer ab.

Lass die Wassermelonen-Salsa vor dem Servieren ein paar Minuten durchziehen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.