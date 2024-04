Nudeln: Weiße Bolognese schmeckt noch besser als das Original

Bolognese-Fans aufgepasst: Diese Version der beliebten Soße wird dich ebenso überzeugen wie die klassische Bolognese mit Tomaten. Die Tomatensoße wird komplett weggelassen. Das Ergebnis ist eine herrlich samtige weiße Bolognese, die voller Geschmack steckt und das Potential zur neuen Lieblingssoße hat.

Raffinierter Geschmack ganz einfach: deshalb ist die weiße Bolognese so besonders

Diese Abwandlung der bekannten Bolognese-Soße, die im italienischen ragù alla bolognese heißt, nennt sich ragù bianco. Anstelle von Rotwein und Tomatenpüree kommen bei dieser Version Weißwein und Gemüsebrühe zum Einsatz. In Italien wird weiße Bolognese häufig im Herbst zu Beginn der Jagdsaison gegessen und traditionell mit Hirsch- oder auch Wildschweinfleisch zubereitet. Mit Schweinehack funktioniert sie jedoch genauso gut und kann das ganze Jahr über genossen werden. Etwas Speck gibt dem Gericht mehr Würze.

Die Basis der weißen Bolognese ist das sogenannte soffritto, die klassische italienische Soßenbasis. Dafür würfelst du Zwiebeln, Karotten und Staudensellerie fein und brätst sie in Olivenöl bei schwacher Hitze lange an, um ihre Aromen optimal zu entfalten. Ein Tipp: Gib hier eine Prise Salz hinzu, dadurch ist der Geschmack noch intensiver. Nachdem Speck und Fleisch angebraten wurden, wird mit trockenem Weißwein abgelöscht. Dabei verhält es sich bei der weißen Bolognese wie bei der roten: Je länger sie schmort, desto besser. Du musst nur darauf achten, dass genug Flüssigkeit im Topf ist, damit nichts anbrennt. Die weiße Bolognese ist trotz der langen Schmorzeit ein wirklich einfaches Rezept mit raffiniertem Geschmack, mit dem du auf Dinner-Partys schnell zum Star des Abends wirst!