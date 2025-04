Spargel übrig? Diese Quiche ist perfekt dafür

Die Spargelsaison steht in den Starlöchern. So langsam taucht endlich mehr und mehr von dem Stangengemüse aus heimischem Anbau in den Supermarktregalen auf. Das ruft doch nach tollen Spargelrezepten! Nur ärgerlich, dass beim weißen Spargel oft so viel wegfällt. Man zahlt hohe Kilopreise und die holzigen Enden landen doch auf dem Kompost. Das muss nicht sein. Diese weiße Spargel-Quiche verwertet sie auf elegante Weise.

Weiße Spargel-Quiche: less waste, more taste!

Wer schon einmal Spargel gekocht hat, weiß: Da bleibt etwas übrig. Das fängt bei den Spargelschalen an und endet bei den holzigen Enden, die bei dem Stangengemüse leider zur Hausordnung gehören. Aus Spargelschalen lässt sich hervorragend Suppe zubereiten. Da könnte man theoretisch auch die Spargelenden für nehmen, doch irgendwie ist das zu schade. Gerade, weil man doch oftmals einen Kilopreis für das begehrte Gemüse zahlt.

Eine Lösung, die ebenso elegant wie lecker ist, ist diese weiße Spargel-Quiche. Schluss mit weggeworfenen Enden, diese können in diesem Ofengericht ihr volles Potential entwickeln und das ganz ohne nerviges Zwischen-den-Zähnen-hängen. Alles, was du brauchst, ist ein leistungsstarker Mixer.

Beginne damit, die Spargelenden von etwaigem Schmutz und seiner Schale zu befreien. Diese kann in die nächste Spargelsuppe gegeben werden. Schwitze dann Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne an und gib die klein geschnittenen Enden hinzu. Dünste sie so lange, bis sie weich sind. Dann wandern sie mit etwas Sahne in einen Mixer. Ist die Masse fein püriert, schmeckst du sie mit etwas Muskat und Thymian ab und lässt sie ein wenig abkühlen. Dazu gesellen sich nun noch ein paar Eier und etwas Parmesan. Fülle die Masse in einen Mürbeteigboden und schiebe die weiße Spargel-Quiche in den Ofen.

Kurz darauf steht ein köstliches Resteessen vor dir, das du niemals als solches eingeschätzt hättest. Dazu ein grüner Salat und fertig ist die leckere Frühlingsküche. Wer hätte gedacht, dass aus Spargelenden so vielherauszuholen ist?

Weiße Spargel-Quiche Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 250 g Mehl

125 g kalte Butter

1 Ei

1 Prise Salz

etwas kaltes Wasser optional Für die Füllung: 300 g Spargelenden weiß

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

etwas Öl zum Anbraten

150 ml Sahne

3 Eier

50 g geriebener Parmesan oder vegetarische Alternative

1 Prise Muskat

2 Zweige Thymian abgezupft

Salz und Pfeffer Zubereitung Verknete für den Boden Mehl, Butter, Ei, Salz und etwa 2-3 EL Wasser zügig zu einem Mürbeteig. Form eine Kugel, wickle sie in Folie und stelle sie solange kalt, bis du den Teig weiterverarbeitest.

Putze die Spargelenden, schneide sehr trockene Stücke ab und entferne Schale bei Bedarf. Schneide die Spargelreste klein. Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste alles bei mittlerer Hitze, bis es weich ist.

Gib die Mischung mit der Sahne in einen Standmixer 🛒 und püriere alles fein. Lass die Masse etwas abkühlen. Rühre dann Eier, Parmesan, Muskat, Thymian, Salz und Pfeffer unter.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Teig aus, lege eine gefettete Quicheform damit aus und stich den Boden mehrfach mit einer Gabel ein.

Fülle die Spargelmasse hinein und streiche sie glatt. Backe die Quiche 30–35 Minuten, bis sie goldgelb ist und die Mitte gestockt.

