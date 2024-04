Spargelzeit genießen mit Spargel-Pfannkuchen

Spargel ist das Frühlingsgemüse schlechthin. Gehörst du auch zu denjenigen, die von den grünen und weißen Stangen nicht genug bekommen können? Die Spargelsaison ist schließlich kurz. Zum Glück gibt es genug Rezepte mit dem begehrten Gemüse, sodass für ausreichend Abwechslung auf dem Speiseplan während der Spargelzeit gesorgt ist. Unsere heutige Idee: Spargel-Pfannkuchen. Los geht’s!

Rezept für leckere Spargel-Pfannkuchen

Spargel, eingerollt in Kochschinken und Pfannkuchen, ist eine leichte und frühlingshafte Variante, Spargel zuzubereiten. Beginne beim Kochen der Spargel-Pfannkuchen am besten damit, das Gemüse vorzubereiten. Den Spargel schälst du und kochst ihn anschließend in einem großen Topf mit Salzwasser, einem Stück Butter und etwas Zucker gar. Der Zucker entzieht dem Spargel die bitteren Aromen und verleiht ihm einen milderen Geschmack.

Während die Spargelstangen kochen, kannst du dich um den Pfannkuchenteig kümmern. Vermische Mehl, Milch, eine Prise Salz miteinander und rühre dann die Eier unter. Der Teig sollte homogen und flüssig sein. Für eine fluffigere Konsistenz kannst du zusätzlich einen Schuss Mineralwasser mit Kohlensäure untermischen. Danach backst du die Pfannkuchen einzeln in der Pfanne. Gut sind sie, wenn sich auf der Oberfläche kleine Bläschen bilden und der Rand fest ist.

Bevor du das Gericht genießen kannst, belegst du die Pfannkuchen mit Kochschinken, verteilst ein paar Stangen Spargel darauf und träufelst Sauce hollandaise darüber. Wir haben und für die fertige Version entschieden, du kannst die Soße aber auch selbst zubereiten. Danach rollst du die Pfannkuchen, sodass Röllchen entstehen, und servierst die Spargel-Pfannkuchen mit gehackter Petersilie oder Kresse.

Sauce hollandaise ist die Soße, die traditionell zu Spargel serviert wird. In unserem Rezept für klassische Sauce hollandaise erfährst du, wie du sie zu Hause selbst zubereiten kannst. Wer eine Variante ohne Ei bevorzugt, kann auch eine vegane Sauce hollandaise kochen.

Bei Leckerschmecker findest du jede Menge Ideen, wie du das Frühlingsgemüse noch zubereiten kannst. Besonders lecker werden die Stangen, wenn du den Spargel aus dem Ofen servierst. Auch eingerollter Spargel in Blätterteig ist ein genussvolles Highlight, ebenso wie ein knuspriger Spargel-Flammkuchen.