Welche Kräuter passen zusammen? Kräutertopf richtig bepflanzen

Nicht alle von uns haben das Glück, ein eigenes Kräuterbeet vor der Tür zu haben. Wer trotzdem den hocharomatischen Geschmack frischer Kräuter dem von getrockneten vorzieht, legt oftmals Kräutertöpfe an. Diese können auf Fensterbänken angebracht oder auf Balkone gestellt werden. Doch dabei ist Vorsicht geboten, denn nicht alle Kräuter vertragen sich in diesen Töpfen. Einige Kräuter passen zusammen, andere nicht. Wir zeigen dir, worauf du achten musst.

Welche Kräuter passen zusammen? Warum das wichtig ist

Pflanzen sind Lebewesen und als solche haben sie Ansprüche an ihre Umgebung. So lieben manche Kräuter das Licht, andere meiden es. Manche wollen viel und oft gegossen werden, andere ziehen einen trockenen Boden vor. Einige stehen gerne in Gruppen mit anderen Pflanzen, andere gelten als Einzelgänger. Doch woran liegt das?

Pflanzen scheiden alles mögliche aus, von Reifegasen zu Wurzelausscheidungen. Diese werden wiederum von ihren Nachbarn aufgenommen und verarbeitet. Manchmal klappt das gut, andere Male nicht. Aber welche Kräuter passen zusammen? Das verraten wir dir.

Diese Kräuter passen zusammen

Um die Frage zu beantworten, schauen wir uns die Klassiker der Balkongärten an. Kräuter wie Currykraut oder Wermut sind zwar interessant, aber wohl in den wenigsten Kräutertöpfen auf Balkonen zu finden. Hier also ein Überblick, welche der beliebtesten Kräuter zusammen passen.

Basilikum

Basilikum ist der Klassiker der italienischen Küche. Sein ätherischer Geschmack passt zu Käse und Tomaten, aber auch in Nudelsoßen. Basilikum benötigt relativ viel Wasser.

Passt zu: Petersilie, Rosmarin, Oregano

Rosmarin

Rosmarin ist aufgrund seines würzig-herben Geschmacks besonders in der Kombination mit Fleisch beliebt. Er mag ein sonniges, trockenes Klima und gedeiht auch auf sandigen Böden gut.

Passt zu: Basilikum, Thymian

Thymian

Thymian überzeugt durch seinen frisch-würzigen Geschmack. Auch er mag es sonnig, trocken und auf sandigen Böden.

Passt zu: Petersilie, Rosmarin, Schnittlauch

Oregano

Oregano kennen die meisten nur getrocknet, dabei ist die frische Variante viel aromatischer und eignet sich sogar zum Rohverzehr. Und eine Pizza ohne Oregano ist keine gute Pizza! Oregano mag es sonnig, trocken und nährstoffarm.

Passt zu: Basilikum, Rosmarin, Schnittlauch

Schnittlauch

Schnittlauch ist eines der Lieblingskräuter der Deutschen. Die zwiebleig schmeckende Pflanze wuchert regelrecht und mag nährstoffreiche Erde, die immer leicht feucht ist.

Passt zu: Oregano, Thymian

Petersilie

Ein anderer deutscher Klassiker ist die Petersilie, die sich sowohl zur Deko als auch als Gemüse eignet. Sie braucht relativ viel Platz und mag Halbschatten. Viel Wasser ist ebenfalls vom Vorteil, Petersilie findet Staunässe aber gar nicht gut.

Passt zu: Basilikum, Thymian

Minze

Minze kennen die meisten wohl als Tee, in orientalischen Ländern ist sie aber auch ein beliebtes Gewürz für deftige Speisen. Sie zieht es vor, viel Platz zum Wachsen zu haben.

Du hast erfolgreich Kräuter angebaut und zwar so viele, dass du nicht weißt, wohin? Kein Problem! In unserem Leckerwissen findest du Tipps, wie du am besten frische Kräuter aufbewahrst. Dort findest du viele weitere hilfreiche Ratgeber, zum Beispiel, welche Obst- und Gemüsesorten du getrennt lagern solltest.

Diese Kräuter nicht zusammen pflanzen

Manche Kräuter passen zusammen, wie du oben sehen kannst. Andere überhaupt nicht. Wenn du diese zusammen in einen Topf pflanzt, kann es passieren, dass sie nicht richtig gedeihen, sich gegenseitig hemmen oder sogar eingehen. Pass daher auf, dass du die folgenden Kräuter nicht zusammen pflanzt.

Petersilie und Schnittlauch: Schnittlauch sondert eine Säure ab, die Petersilie beim Wachstum stört.

Basilikum und Minze: Beide Kräuter gehören zur gleichen Familie und dulden sich nicht als Topfpartner.

Petersilie und Minze: Minze ist eine sehr dominante Pflanze und breitet sich schnell aus. Petersilie dagegen ist eher zurückhaltend und kann unter dieser Ausbreitung leiden.

Schnittlauch und Rosmarin: Schnittlauch mag es im feuchten Halbschatten, Rosmarin in der trockenen Sonne. Diese beiden finden einfach nicht zusammen.

Sonderfall: Lorbeer. Die Frage, welche Kräuter zusammen passen, stellt sich bei Lorbeer nicht. Er wächst am liebsten und am besten alleine.