Windbeutel mit Vanillecreme: ein luftig- süßer Traum

Möchtest du deiner Familie, deinen Gästen oder einfach nur dir selbst eine kleine Freude machen? Dann hast du hier das passende Rezept gefunden! Unsere Windbeutel mit Vanillecreme sind außen knusprig, schmecken innen aber wie weiche Wölkchen mit cremigem Herz. Ein Traum für alle Hobbybäcker, die sich an einem französischen Traditionsrezept versuchen wollen. Mit unserem Rezept gelingen die Windbeutel mit Sicherheit!

Windbeutel mit Vanillecreme: wichtige Tipps

Zugegeben, ein wenig Arbeit machen die Windbeutel mit Vanillecreme schon. Sie werden mit Brandteig zubereitet. Der Name kommt vom sogenannten „Abbrennen“ der Teigmasse bei ständigem Umrühren in einem Topf auf dem Herd. Dadurch geht der Teig beim anschließenden Backen stark auf, es entstehen Hohlräume, die von der äußeren, knusprigen Hülle eingeschlossen werden.

Zwei wichtige Tipps solltest du beachten, wenn du Windbeutel mit Vanillecreme zubereitest: Gib bei der Zubereitung des Brandteigs die Eier nach und nach dazu und verrühre sie gut. So verbinden sie sich besser mit der Mehl-Butter-Mischung und der Teig kann besser aufgehen. Des Weiteren solltest du von der Backofentür die Finger lassen, während deine Windbeutel darin backen. Denn schon der kleinste Luftzug kann die Wölkchen in sich zusammenfallen lassen, wenn sie noch nicht stabil genug sind. Die Windbeutel sollten anschließend langsam im leicht geöffneten, abgeschalteten Ofen abkühlen.

Um deine Windbeutel nach dem Auskühlen mit Vanillecreme zu befüllen, benötigst du am besten einen Spritzbeutel. Am besten eignen sich gekaufte Varianten, die du mit einer Tülle aus Edelstahl versehen kannst. So hast du eine bessere Kontrolle über die Creme und der Spritzbeutel ist stabiler. Die Anschaffung ist schon für kleines Geld möglich und lohnt sich, weil du sie auch gut für schöne Dekorationen verwenden kannst. Hast du keinen parat, kannst du die Vanillecreme in einen Plastikbeutel füllen, dessen Ecke du anschließend mit einer Schere abschneidest.

Lust auf noch mehr leckere Kreationen aus fluffig-knusprigem Brandteig? Dann backe diese fruchtigen Erdbeer-Eclairs nach! Auch diese Windbeutel mit Frischkäse-Füllung werden dir sicher schmecken. Eine tolle Variation ist der Semla, ein schwedisches Hefegebäck, das mit Sahne und Mandeln gefüllt ist. Lecker!