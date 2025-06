Dieses rustikale Brot ist kinderleicht nachgemacht

Wenn du ein Fan von gutem, frisch gebackenen Brot bist, dann wirst du dich in unser Wurzelbrot sofort verlieben. Es ist herrlich knusprig, überzeugt mit seinem rustikalen Aussehen und ist wirklich ganz einfach nachgebacken. Hier brauchst du keine komplizierten Handgriffe, Zutaten oder außergewöhnlichen Backtechniken.

So backst du Wurzelbrot selbst

Seinen Namen hat das Wurzelbrot von seiner Form und sobald du es in deinen Händen hältst, wirst du sofort verstehen, warum es so heißt. Das rustikale Brot hat nämlich eine unregelmäßige, verdrehte Form, die an eine knorrige Baumwurzel erinnert.

Aber keine Panik: wie versprochen ist hier keine komplizierte Technik erforderlich. Der Teig wird vor dem Backen durch eine simple Drehbewegung ein wenig ineinander verzwirbelt und das war es auch schon. Genauso simpel sind auch die Zutaten: Hefe, Wasser, Zucker, Mehl, Salz und etwas Öl. Einsteigerfreundlicher kann ein Brot doch wirklich kaum sein!

In Frankreich ist das Brot als Pain Paillasse bekannt und sehr beliebt. Es wird gerne zu Wein, Käse und Antipasti gereicht. Wurzelbrot ist ein Gebäck, das in allen Aspekten glücklich macht. Es ist leicht gebacken und liefert dir ein köstliches Endergebnis: Im Innern ist es luftig leicht und zart, während die Kruste schön knusprig-kross ist.

Credit: 7hauben

Du kannst das Brot zu den verschiedensten Dips, Belägen und Aufstrichen reichen. Natürlich passt es hervorragend zu herzhaften Varianten, aber auch eine leckere, selbstgemachte, fruchtige Marmelade macht sich richtig gut auf den knusprigen Stücken. Solltest du dich ein wenig unwohl damit fühlen, das Wasser direkt in deinen Ofen zu gießen, kannst du es auch in ein ofenfestes Gefäß füllen und unter das Brot stellen. Der Wasserdampf sorgt dafür, dass die Kruste das gewünschte Maß an Knusprigkeit erreicht.

Wurzelbrot Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 1 Brot Zutaten 1x 2x 3x 15 g frische Hefe

250 ml lauwarmes Wasser

1 TL Zucker

370 g Dinkelmehl etwas mehr für die Arbeitsfläche

1 1/2 TL Salz

1 TL Olivenöl

50 ml Wasser für den Ofen Zubereitung Brösle die Hefe in das lauwarme Wasser. Verrühre den Zucker darin, bis sich die Hefe vollständig aufgelöst hat.

Vermenge das Dinkelmehl in einer großen Schüssel 🛒 mit Salz und Olivenöl. Gieße die Hefemischung dazu und verknete alles gut miteinander, bis es ein sehr weicher, klebriger Teig wird.

Decke die Schüssel mit einem sauberen Küchentuch ab und lass den Teig für 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen, bis er deutlich aufgegangen ist.

Heize den Backofen auf 250 °C Ober-/Unterhitze vor und gib ein Backblech in die mittlere Schiene.

Bestäube eine Arbeitsfläche großzügig mit Mehl. Stürze den Teig darauf und bestreue ihn auch von oben mit etwas Mehl. Rolle ihn dann vorsichtig, ohne ihn zu kneten, zu einer länglichen Rolle. Rolle ihn dabei leicht im Mehl hin und her und verdrehe die Teigrolle in sich, für die typische Wurzeloptik.

Platziere das Wurzelbrot auf Backpapier und gib es so auf das heiße Backblech.

Gieße vorsichtig 50 ml Wasser auf den Ofenboden, schließe die Ofentür sofort und stelle die Temperatur auf 220 °C.

Backe das Brot ca. 30-35 Minuten, bis es hellbraun und knusprig ist. Notizen Wenn du das Wasser nicht direkt auf den Ofenboden gießen möchtest, dann gib es in ein backofenfestes Gefäß und stelle das während des Backvorgangs unter das Brot.

