So schmeckt der erste Kakao der Welt

Trinkst du gern Kakao? Dann solltest du unbedingt mal Xocolatl ausprobieren, die Urform des Heißgetränks. Schon der erste Schluck versetzt dich in fremde Zeiten und ferne Welten. Denn Kakao ist mehr als ein Getränk, er ist ein Botschafter anderer Völker und ihrer Kulturen. Komm mit, wir machen eine Reise!

Xocolatl: Kakao in seiner Ursprungsform

Kakao hat seinen Ursprung in Zentralamerika und ist dort schon ewig bekannt. Bereits 1500 vor Christus wurde die Kakaofrucht kultiviert, damals vom Volk der Olmuken. Sie waren zwar die ersten, die ihn anbauten, aber nicht die letzten. Kakao wurde schnell zu einer Frucht von großer Bedeutung und spielte in vielen folgenden Hochkulturen eine Rolle. Er wurde als Zahlungs- und Heilmittel genutzt und in religiösen Ritualen verwendet.

Doch erst die Maya im fünften Jahrhundert nach Christus und später dann die Azteken im 14. Jahrhundert wurden dafür bekannt, aus den Bohnen ein bitteres Getränk zuzubereiten. Sie nannten es Xocolatl, das sich aus den Worten xoco für „bitter“ und atl für „Wasser“ zusammensetzte. Es gilt übrigens auch als Ursprung des aktuellen deutschen Wortes „Schokolade“. Sie mischten Kakao mit Wasser und Gewürzen wie Pfeffer, Chili und Vanille. Das daraus entstandene Getränk galt als kräftigend und anregend und war gleichzeitig so edel, dass es Königen und anderem Adel vorbehalten war.

Tatsächlich wirkt Kakao stimulierend. Der enthaltene Stoff Theobromin hat einen vitalisierenden und sogar stimmungsaufhellenden Effekt. Gleichzeitig hat Kakao einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und kann sogar das Risiko für Erkrankungen reduzieren. Durchaus also sinnvoll, dass Xocolatl als königliches Getränk galt. Für die Zubereitung brauchst du nur heißes Wasser, Gewürze und etwas Schokolade mit einem Kakaogehalt von 100 Prozent 🛒. Und auch, wenn das Heißgetränk keinen Zucker enthält, wird es trotzdem schmecken. Also überzeuge dich selbst!

Kakao ist ein tolles Getränk, denn seine Zubereitungsmöglichkeiten sind schier unendlich wandelbar. Probiere doch mal eine heiße Schokolade mit Earl Grey, die nicht nur glücklich, sondern auch ein wenig wacher macht. Eine besonders cremige Variante ist diese italienische heiße Schokolade. Ein winterlicher Genuss ist die Orangenschokolade mit Zimt und Marshmallows.

Xocolatl: die originale heiße Schokolade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Wasser

1/2 Vanilleschote

40 g Schokolade Kakaogehalt 100 %

etwas Chilipulver nach Geschmack

etwas Zimtpulver nach Geschmack Zubereitung Erhitze das Wasser mit der ausgekratzten Vanilleschote. Nimm etwas von dem heißen Wasser und verrühre es mit der Schokolade und den restlichen Gewürzen.

Koche das Wasser ein Mal auf uns mische es dann mit der Schokoladenmischung. Entferne die Vanilleschote.

