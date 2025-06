Mit diesem Zimt-Mandel-Aufstrich wird jedes Brot zum Genuss

Ich liebe süße Brotaufstriche schon seit meiner Kindheit. Ob Marmelade, Pflaumenmus, Zuckerrübensirup, Karamellsirup oder die große Auswahl an diversen Nuss-Nougat- und Schoko-Cremes. Bis heute gehört bei mir zu einem guten Frühstück immer eine Brötchenhälfte dazu, die süß sein muss. Wenn es dir da wie mir geht, dann ist dieser Zimt-Mandel-Aufstrich perfekt für dich.

So leicht machst du den Zimt-Mandel-Aufstrich selbst

Unser Zimt-Mandel-Aufstrich schmeckt einfach nach wohligen Erinnerungen aus der Kindheit. Er ist cremig, süß, leicht nussig und hat trotzdem einen dezent würzigen Charakter. Und das Beste: Er kommt ganz ohne künstliche Zusätze aus, denn du allein entscheidest, was hineinkommt.

Geröstete Mandeln bilden hier die Basis. Auch wenn bei gängigen süßen Aufstrichen oft eher die Haselnuss im Vordergrund steht, überzeugt sie mit ihrem einzigartigen, zarten Geschmack. Durch das Rösten entwickeln die Nüsse ein stärkeres Aroma, welches dem Aufstrich eine herrliche Tiefe verleiht.

Zimt darf natürlich nicht fehlen. Der Allrounder macht sich in vielen Gerichten gut. Natürlich kommen dir da sofort süße Zubereitungen, wie Pfannkuchen, Milchreis oder Apfelmus in den Kopf. Aber auch in deftigen Gerichten, wie einem cremigen Curry sorgt er mit seinem unverkennbaren Aroma für interessante Spitzen in der Mahlzeit.

Wusstest du eigentlich, wie Zimt, wie wir ihn kennen, entsteht? Das beliebte Gewürz wird aus der Rinde von Zimtbäumen gewonnen, welche du wahrscheinlich schon öfter als Zimtstangen gesehen hast. Die zwei Haupttypen Zimt sind Ceylon-Zimt aus Sri Lanka und Cassia-Zimt aus China und Südostasien. Da Cassia-Zimt einen höheren Cumaringehalt hat, wird oftmals Ceylon-Zimt bevorzugt. Cumarin kann in höheren Dosen schädlich für die Leber sein, also achte bei all deiner Zimtliebe darauf, ihn nur in Maßen zu genießen.

Den Aufstrich hast du im Nu zubereitet. Nachdem du die Mandeln geröstet und vollständig abkühlen lassen hast, kannst du alles pürieren und in ein Glas füllen. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, solltest du das Glas dazu unbedingt richtig säubern. Warum und wie das funktioniert, erfährst du hier.

Bei Leckerschmecker bist du bestens versorgt, wenn du nach neuen Aufstrich-Ideen suchst. Eine weitere süße und herrlich cremige Versuchung machst du mit einem Raffaello-Aufstrich. Für eine Portion Koffein auf dem Brot solltest du unseren Kaffee-Aufstrich probieren. Und falls du doch lieber eine herzhaft-fruchtige Kombination suchst, dann schaue dir diesen Apfel-Zwiebel-Aufstrich an.

Zimt-Mandel-Aufstrich Dominique 4.53 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 100 g ganze Mandeln

60 g Kokosöl

3 EL Ahornsirup

1 TL Zimt

1 TL Kakaopulver

2 TL Vanillezucker

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 165 °C vor. Verteile die Mandeln auf einem Backblech und röste sie für 6-8 Minuten, bis sie leicht duften. Lass sie anschließend vollständig auskühlen.

Gib die gerösteten Mandeln in ein hohes Gefäß und zerkleiner sie mit einem Pürierstab fein.

Gib das Kokosöl, Ahornsirup, Zimt, Kakaopulver, Vanillezucker und Salz zu den gemahlenen Mandeln. Püriere alles cremig. Passe die Konsistenz, falls notwendig, mit 1-2 TL warmen Wasser an.

Fülle den fertigen Aufstrich in ein sterilisiertes Glas 🛒

