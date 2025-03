Zitronen-Ingwer-Marmelade: schmeckt selbst gemacht wie in England

Du möchtest ganz wie im England frühstücken? Dann darf eine Zitronen-Ingwer-Marmelade nicht fehlen. Die musst du aber nicht kaufen, sondern kannst sie einfach zu Hause selbst zubereiten. Die Zutaten dafür bekommst du überall zu kaufen.

Zitronen-Ingwer-Marmelade aus nur 4 Zutaten zubereiten

Für eine Zitronen-Ingwer besticht durch eine außergewöhnliche Geschmackskombination, die saure und leicht bittere Aromen der Zitrone mit einer scharfen Ingwernote vereint. Das Ergebnis ist eine Marmelade, wie sie in England gern gegessen wird und vor allem auf einem frischen Brötchen mit etwas Butter oder einem krossen Toast gut schmeckt. Möchtest du die Marmelade nachkochen, dann brauchst du gerade einmal vier Zutaten, eine halbe Stunde Zeit und vier Weckgläser 🛒. Leg eine Platte deiner britischen Lieblingsband auf und schwing den Kochlöffel.

Gekocht wird die Marmelade übrigens mit der Zitronenschale. Die sorgt für die bittere Note. Achte also darauf, unbehandelte Bio-Zitronen zu verwenden. Die sind nicht gespritzt und die Schale kann bedenkenlos in der Küche mitverarbeitet werden. Damit die Marmelade lange hält, ist es außerdem wichtig, sie in sterile Gläser abzufüllen.

Marmelade selbst zu machen hat viele Vorteile. Zum einen schmecken die fruchtigen Aufstriche aus der heimischen Küche um einiges besser und intensiver als gekaufte Varianten und du weißt immer genau, was drin ist. Zum anderen sind sie aber auch eine tolle Möglichkeit, um reifes Obst zu verarbeiten. Vor allem diejenigen mit eigenem Garten wissen oft nicht, wohin mit all der Ernte. Einkochen und Marmelade machen sind da die Lösung. Außerdem ist eine selbst gemachte Marmelade auch ein tolles Gastgeschenk für die nächste Party oder einen Geburtstag. Und wer freut sich nicht über DIY-Geschenke aus der Küche?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bist du auf den Geschmack gekommen, dann koch als nächstes auch mal Orangenmarmelade nach englischem Vorbild oder eine fruchtige Feigenmarmelade. Wenn du Zitronen liebst, darfst du dir auch die sizilianische Zitronenmarmelade nicht entgehen lassen.

Zitronen-Ingwer-Marmelade Judith 4.19 ( 288 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Schraubgläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 6 Bio-Zitronen

50 g frischer Ingwer

500 ml Wasser

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Wasche die Zitronen gründlich unter heißem Wasser ab. Entferne die Enden und halbiere die Zitronen. Entferne die Kerne und schneide die Zitronen inklusive Schale in feine Stücke.

Schäle den Ingwer und hacke ihn in sehr feine Würfel.

Fülle die Zitronenstücke, den Ingwer und das Wasser in einen großen Topf. Lass die Mischung bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln, bis die Zitronenschale weich ist.

Füge dann unter Rühren den Gelierzucker hinzu. Koche die Marmelade etwa 3-5 Minuten sprudelnd auf, bis sie beginnt einzudicken.

Mache dann die Gelierprobe, um zu prüfen, ob die Marmelade die richtige Konsistenz hat. Gib dafür einen kleinen Löffel Marmelade auf einen kalten Teller und halte ihn schräg. Bleibt die Marmelade haften, ist sie gut. Läuft sie runter, lass sie noch ein paar Minuten weiterköcheln.

Fülle die Marmelade noch heiß in sterilisierte Gläser. Verschließe die Gläser sofort und lass die sie vollständig abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.