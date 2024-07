Diese Nudeln mit Zitrone und Lavendel schmecken wie ein Kurzurlaub in Frankreich

Die Sonne steht tief, es ist warm und der Weißwein in deiner Hand schmeckt einfach nach einem schönen Abend. Während du auf deine Zitronen-Lavendel-Tagliatelle wartest, führst du Gespräche über Gott und die Welt. So schmeckt der Sommer doch gleich doppelt so gut.

Leckere Zitronen-Lavendel-Tagliatelle für dein nächstes Sommer-Dinner

Zugegeben, wahrscheinlich hast du es bis heute noch nicht in Betracht gezogen, Lavendel für dein nächstes Gericht zu verwenden. Das wird sich nach diesem Rezept allerdings ändern, denn die kleine, lila Blüte hat es geschmacklich wirklich in sich.

Du kennst Lavendel bis jetzt bestimmt hauptsächlich als Badezusatz oder in deiner liebsten Bodylotion. Doch auch kulinarisch ist die bekannte Heilpflanze vielseitig einsetzbar. Egal ob im Cocktail, im Kuchen oder eben in diesen leckeren Zitronen-Lavendel-Tagliatelle: Jedes Rezept schmeckt sofort wie ein echtes Sterne-Gericht.

Warum Lavendel eine gute Idee ist? Das Lavendel-Extrakt wird seit Jahrtausenden zur Beruhigung und Heilung eingesetzt. Es kann sich bei Stress und Schlafstörungen positiv auf die Psyche auswirken, doch auch körperlich sind einige Vorteile bekannt. Traditionell wird die lila Pflanze vor allem bei Magen-Darm-Beschwerden wie Völlegefühl und Blähungen eingesetzt. Das macht Lavendel zu einem super Zusatz in deiner Ernährung.

Doch abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen: Lavendel schmeckt auch noch gut. Es passt zu süßen und salzigen Gerichten und verleiht ihnen das gewisse Etwas. Du solltest zum Kochen und Zubereiten getrocknete Blüten verwenden. Achte hierbei auf Bioqualität und eine regionale Herstellung. Die besten Anlaufstellen sind sind Bioläden, Reformhäuser und zahlreiche Onlineshops im Internet.

Neben den leckeren Zitronen-Lavendel-Tagliatelle warten noch viele weitere Lavendel-Gerichte auf dich. Wie wäre es zum Beispiel mit Lavendel-Muffins, die an einen Spaziergang durch Frankreichs Süden erinnern? Du hast eher Lust auf ein kühles Getränk? Wir zeigen, wie du Lavendelsirup selber machen und daraus dann diese Lavendel-Limonade kannst. Sie schmeckt blumig und erfrischend zugleich.