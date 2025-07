Diese Tarte schickt sonnige Grüße aus der Küche

„Kann ich bitte noch ein Stück haben?“ Das ist vermutlich der Satz, den du hörst, nachdem du deinen Gästen diese Zitronen-Tarte mit Baiser aufgetischt hast. Sie ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern überzeugt auch geschmacklich auf ganzer Linie. Fruchtig-süß, locker und so cremig. Von der knusprigen Tarte-Basis über die zitronige Füllung bis zum goldbraunen Baiser: Dieses Rezept hat alles. Probier’s aus!

Zitronen-Tarte mit Baiser wie aus der Patisserie

Die Zitronen-Tarte hat ihren Ursprung in der französischen Küche und ist dort unter dem Namen Tarte au Citron Meringuée bekannt. Ihre Heimat liegt in den eleganten Patisserien Frankreichs, wo sie bis heute eine der beliebtesten Nachspeisen ist. Der Name verrät bereits zwei ihrer Hauptzutaten: Zitrone (Citron) und eine goldbraun gebackene Baiserdecke (Meringuée). Obwohl die genaue Entstehungsgeschichte der Zitronen-Tarte nicht vollständig dokumentiert ist, vermutet man, dass diese feine Kombination im 19. Jahrhundert ihren Weg in die gehobenen Küchen Europas gefunden hat.

Auch der Einfluss britischer und amerikanischer Desserts, wie der berühmte Lemon Pie, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch die französische Version – mit dem perfekt ausgewogenen Verhältnis von fruchtiger Säure, buttrigem Mürbeteig und fluffig süßem Baiser, ist bis heute ein unvergleichlicher Klassiker.

Ganz gleich, ob in Form von Zitronen-Tartelettes oder einer großen Zitronen-Tarte: Beides sind keine typische Alltagssüßigkeit wie Cookies oder Muffins. Sie erzählen vielmehr eine Geschichte von Genuss, Eleganz und Raffinesse. Dieses Dessert ist besonders – und zwar nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch wegen seines Ursprungs und seines unverwechselbaren Geschmacks.

Ob du nun die Tradition der französischen Patisseriekunst weiterführst oder einfach Lust auf etwas Frisches und Raffiniertes hast – die Zitronen-Tarte ist immer ein Volltreffer. Sie hat sich im Laufe der Jahrhunderte als ein internationaler Klassiker etabliert, der seine Ursprünge aus der Küche Frankreichs längst auf die Teller der Welt getragen hat.

Auch wenn diese Zitronen-Tarte mit Baiser superaufwendig aussieht, ein Bäckermeister musst du dafür zum Glück nicht sein. Wenn du bereits ein bisschen Erfahrung im Backen hast, sollte dir das Rezept gelingen. Natürlich solltest du dennoch etwas Geduld mitbringen. Denn es müssen zuerst die verschiedenen Komponenten vorbereitet werden, bevor du sie alle miteinander kombinieren kannst. Doch das Ergebnis lohnt sich!

Ein weiterer Pluspunkt? Die Zitronen-Tarte für ist wandelbar und lässt sich für verschiedene Anlässe anpassen: Ob als edles Dessert für ein Dinner oder als Highlight auf dem Kuchenbuffet, sie macht überall eine gute Figur.

Zitronen-Tarte mit Baiser Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (ca. 28 cm, online erhältlich z.B. hier 🛒 1 Tarteform

(online erhältlich, z.B. hier 🛒 Blindbackkugeln Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl Type 405

125 g kalte Butter plus etwas mehr zum Einfetten der Form

2 Eigelb

1 Prise Salz

1/2 Vanilleschote z.B. hier erhältlich 🛒

3 EL Zucker Für die Zitronenfüllung: 4-5 Bio-Zitronen ca. 150 ml Saft und 1-2 TL Abrieb

125 g Zucker

200 g Sahne

5 Eier Für das Baiser: 3 Eiweiß

150 g Puderzucker

1 Prise Salz Zubereitung Gib das Mehl, die kalte Butter in Stückchen, die Eigelbe, eine Prise Salz, das Mark der Vanilleschote und den Zucker in eine Schüssel. Verknete alles schnell mit den Händen oder einem Knethaken zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu einer Kugel, wickele ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Fette die Tarteform ein und rolle den gekühlten Teig aus. Lege ihn in die Form und drücke ihn gut an. Steche den Boden mehrfach mit einer Gabel ein. Lege ein Backpapier auf den Teig und fülle die Form mit Hülsenfrüchten zum Blindbacken. Backe den Teig 15-20 Minuten auf unterster Schiene im Ofen vor. Lass ihn im Anschluss auskühlen.

Reibe die Schale der Zitronen ab und presse ihren Saft aus. Für die Füllung brauchst du etwa 150 ml Zitronensaft und 1-2 TL Abrieb.

Mische den Puderzucker, die Sahne und die Eier mit einem Schneebesen. Gib dann den Zitronensaft und den Abrieb hinzu und rühre alles glatt.

Gib die Mischung in einen Topf und erhitze (nicht kochen!) sie unter ständigem Rühren, bis sie eindickt. Das kann ca. 5-10 Minuten dauern. Lass die Füllung etwas abkühlen. Gieße sie dann vorsichtig in den vorgebackenen Tarteboden.

Backe die Tarte auf mittlerer Schiene bei 150 °C für ca. 10 Minuten, bis die Füllung gestockt ist. Lass die Tarte anschließend auskühlen.

Schlage derweil die Eiweiße mit der Prise Salz steif, während du den Puderzucker langsam einrieseln lässt. Rühre weiter, bis die Masse glänzt und Spitzen bildet.

Verteile das Baiser dekorativ auf der abgekühlten Tarte, z. B. mit einem Löffel oder einem Spritzbeutel.

Bräune das Baiser entweder im Backofen unter dem Grill (bei 200 °C, 2-3 Minuten) oder mit einem Küchenbrenner, bis es goldbraun ist.

Lass die Tarte komplett auskühlen, bevor du sie anschneidest. Guten Appetit!

