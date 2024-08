Pflaumenzeit genießen mit saftigen Zwetschgen-Mohn-Muffins

Läuft man zur Zeit durch die Straßen, dann fallen einem bestimmt die vielen Plakate mit dem Slogan „Es ist Pflaumenzeit!“ auf, mit denen Bäckereien für ihre süßen Pflaumenkuchen werben. Die ignorieren wir einfach mal und backen uns aus der Sommerfrucht einfach selbst Zwetschgen-Mohn-Muffins. Die sind in nur 35 Minuten fertig gebacken und schmecken wunderbar frisch und saftig.

Für diese Zwetschgen-Mohn-Muffins brauchst du nur 15 Minuten

Muffins sind kleine Küchlein, die man so auf die Hand genießen kann. Ein Teller ist nicht immer nötig. Das macht Muffins auch so praktisch, denn durch ihre kleine Form sind sie der perfekte süße Begleiter fürs Picknick, das Grillbüffet, auf Reisen oder fürs Büro. Jetzt zur Pflaumensaison stehen natürlich Zwetschgen-Muffins hoch im Kurs, die wir noch mit Mohn verfeinern.

Für die Zwetschgen-Mohn-Muffins benötigst du frische Zwetschgen, trockenen Backmohn, Mehl, Backpulver, Zucker, Eier, Joghurt und Pflanzenöl. Einen Teil davon hast du mit Sicherheit bereits zu Hause und musst sie gar nicht neu kaufen.

Beginne damit, die Pflaumen zu waschen, zu entsteinen und in Stücke zu schneiden. Mische danach in einer Schüssel die trockenen Zutaten. In einer zweiten Schüssel verrührst du Eier mit Öl und Joghurt. Die flüssigen Zutaten vermengst du mit der Mehl-Mischung und gibst zum Schluss noch die Zwetschgenstücke dazu. Fülle den Teig in die Förmchen und backe ihn dann für 20 Minuten im Ofen. Danach kurz abkühlen lassen und genüsslich vernaschen.

Muffins könnte es doch jeden Tag geben, oder? Da die Zwetschgen-Saison aber leider irgendwann endet, müssen Alternativen her. Toll finden wir diese Apfel-Streusel-Muffins. Brownie-Muffins bieten puren Schokoladengenuss. Diese Lavendel-Muffins überraschen mit außergewöhnlichem Aroma und entführen dich direkt in die Provence zu den Lavendelfeldern. Probier doch einfach alle einmal aus.