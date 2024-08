6 Toast-Hawaii-Rezepte, die du so noch nicht kennst!

Keine Frage: Toast Hawaii polarisiert. Entweder man liebt es oder man hasst es. Wir bei Leckerschmecker haben sind starke Verfechterinnen der Kombination süß und salzig und befürworten deshalb die Verbindung von Ananas und Schinken. So sehr lieben wir das Ganze, dass es uns nicht ausreicht, immer nur Toast Hawaii zu essen. Hier sind unsere liebsten Toast-Hawaii-Rezepte. Willkommen in der Welt von Ananas und Schinken!

Toast Hawaii-Rezepte: unsere 6 Favoriten

Toast Hawaii ist ein Klassiker, der in den 1950er Jahren in Deutschland erfunden wurde. Die altbekannte Kombination aus Schinken, Ananas und Käse stand in der Küche der Nachkriegszeit für Weltoffenheit, Exotik und Überfluss. Heutzutage ist diese Bedeutung etwas in den Hintergrund geraten, aber köstlich ist sie allemal. Doch es muss nicht immer der klassische Toast Hawaii sein! Hier sind unsere Lieblingsrezepte.

Hähnchenbrust Hawaii

Die Basis für ein Toast-Hawaii-Rezept muss nicht immer Brot sein. Wir ersetzen dieses ebenso gerne mit einer panierten Hähnchenbrust. Stell dir vor, du schneidest in die knusprige Panade und dir präsentiert sich saftige Hähnchenbrust, gefüllt mit Ananas, Schinken und geschmolzenem Käse … Bei Hähnchenbrust Hawaii läuft direkt das Wasser im Mund zusammen!

Toast-Hawaii-Quiche

Du hast so Hunger, dass ein Toast Hawaii dir nicht reicht, aber gleichzeitig Lust auf die Kombi? Dann backe diese Toast-Hawaii-Quiche! Die präsentiert den großartigen Geschmack in einer knusprigen Mürbeteighülle. Hier ist wirklich jeder Bissen ein Hochgenuss!

Pizzabrötchen Hawaii

Perfekt als Party-Snack oder für den kleinen Hunger zwischendurch: Pizzabrötchen Hawaii schmecken nicht nur Ananas-Fans! Und die Zubereitung ist noch dazu supereinfach. Alles, was du brauchst, sind Aufbackbrötchen, die du aushöhlst und mit einer köstlichen Füllung aus Schmand, Schinken und Ananas versiehst. Perfekt auch als Last-Minute-Mitbringsel aus der Küche geeignet!

Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster

Klassisch wird der Toast Hawaii unter etwas Oberhitze gegart, damit der Käse schmilzt. Wir haben mal etwas anderes ausprobiert und den Belag des Gerichts einfach als Füllung zwischen zwei Sandwich-Scheiben verwendet. Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster ist eine moderne Variante des Klassikers, die dich mit einem köstlich gefüllten Snack verwöhnt.

Toast-Hawaii-Spieße

Mit den Fingern essen macht am meisten Spaß! Deshalb lieben wir diese Toast-Hawaii-Spieße. Sie sind perfekt für jede Party geeignet, sehen auf Buffets hübsch aus und sind die perfekte Portion für einen Bissen. Du spießt einfach die Zutaten auf kleine Spießchen und überbackst diese kurz vor dem Servieren. Fertig ist der perfekte Snack zum Teilen!

Pizza Hawaii

Eine Liste der besten Toast-Hawaii-Rezepte ist nicht komplett ohne diesen kontroversen Klassiker. Pizza Hawaii hat ebenso viele Fans wie Gegner, wir finden jedoch: Sie hat ihren Platz auf dieser Liste redlich verdient! Denn die Ananas-Stücke sorgen für einen süßen, saftigen Gegenpol, der perfekt zum salzigen Schinken passt. Einfach lecker!