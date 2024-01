9 einmalige Rezepte mit Würstchen Die Zubereitungsmöglichkeiten für Würstchen sind vielfältig; ebenso wie ihre Variationen. Wenn du bisher dachtest, Würstchen würden nur gegrillt oder in einem Brötchen serviert, hast du dich getäuscht – hier kommen 9 einzigartige Rezepte mit Würstchen. Ganz gleich, ob du mehr Lust auf einen Hotdog oder eine Pizza hast, hier findest du die passenden Rezepte.

1. Bratwurst-Snack:

Achtung, hier kommt der beste Snack des Jahrhunderts! Wenn du auf Bratwurst, Käse und Nudeln stehst, solltest du dir das folgende Rezept unbedingt zu Gemüte führen. Für diesen sensationell herzhaften Snack benötigst du außerdem eine Kuchenform. Hört sich alles vielleicht etwas abgefahren an, endet aber in einer kulinarischen Offenbarung. Ein perfektes Gericht für den nächsten Fernsehabend mit Freunden.

Credit: Media Partisans

2. Hotdog mit Bratwurst Was gehört mindestens genauso zum Frühling wie Heuschnupfen? Grillen! Wenn ihr es also nicht erwarten könnt und schon jetzt unbedingt angrillen wollt, solltet ihr folgendes Rezept ausprobieren. Dieser epische Hotdog überzeugt mit einer mit Käse gefüllten groben Bratwurst, die in Baconscheiben eingewickelt ist. Zu guter Letzt ist die Wurst noch in einer Grillpaprika versteckt. Besser kann die Grillsaison eigentlich nicht starten. Hier geht es zu dem Rezept für den köstlichen Hotdog mit Bratwurst.

Credit: Media Partisans

3.-4. Knusprige Hotdogs Was gehört zu einem typischen Einkauf bei IKEA? Nein, wir meinen nicht die Vanille-Duftkerzen, sondern den kulinarischen Genuss von Hotdogs. Aber man kann die Standard-Version noch ordentlich aufpeppen. Hier geht es zu dem Rezept für die zwei knusprigen Hotdogs.

Credit: Media Partisans

5.-7. Bratwurst-Hotdogs im selbstgebackenen Brötchen Leckere Hotdogs kennt man fast auf der ganzen Welt. Hierzulande verbindet man sie häufig auch mit Sommer- und Outdoor-Events. Für viele sind Hotdogs das beste Fingerfood überhaupt, denn man kann bei ihnen prima experimentieren. Mit diesen 3 Hotdog-Variationen bringen wir Abwechslung in deinen Küchenalltag, denn sie kommen mit Bratwurst-Schiffchen und außergewöhnlichen Füllungen daher. Hier geht es zu den Rezepten für die abwechslungsreichen Bratwurst-Hotdogs.

Credit: Media Partisans

8. Pizza mit Bratwurst Liebst du Pizza und Grillen? Dann solltest du dir dieses Rezept nicht entgehen lassen, denn es macht aus einer Bratwurstschnecke, Mozzarella und Tomate eine Pizza, von der sich jeder Lieferdienst noch eine Scheibe abschneiden kann. Hier geht es zu dem Rezept für die herrliche Pizza mit Bratwurst.

Credit: Media Partisans

9. Mit Bacon umwickeltes Hotdog-Brot Stell dir vor, es gäbe einen Hotdog, der zum einen extrem groß ist und zum anderen auch noch mit Bacon umwickelt ist … Das klingt nach einer himmlischen Hotdog-Version, nicht wahr? Dachten wir auch, und deswegen haben wir uns in die Küche gestellt und diese XXL-Traumvorstellung umgesetzt. Wir bereiten ein selbstgemachtes Hotdog-Brot zu, gefüllt mit Rindswurst, geriebenem Käse, Röstzwiebeln und Gurken. Ein Muss für alle Liebhaber von Hotdogs! Hier geht es zu dem Rezept für das riesige Hotdog-Brot.

Credit: Media Partisans

Pizza mit Bratwurst, ein Hotdog-Brot oder ein herzhafter Snack aus der Springform. Wie du siehst, können Rezepte mit Würstchen wirklich das i-Tüpfelchen in deinem Kochbuch sein.