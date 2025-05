Diese cremigen Asia-Erdnussnudeln aus dem Ofen kannst du jeden Tag machen

Diese Asia-Erdnussnudeln aus dem Ofen sind das perfekte Gericht für alle, die auch nach einem anstrengenden Tag noch eine richtig schmackhafte Mahlzeit genießen wollen. Sie brauchen kaum Vorbereitung und erledigen sich danach quasi von allein.

Asia-Erdnussnudeln aus dem Ofen: so einfach kann lecker sein

Die Asia-Erdnussnudeln bringen dir alles, was du brauchst: knackiges Gemüse, eine cremige Soße und Nudeln, die sich mit Aromen nur so vollgesogen haben. Und das alles mit wirklich minimalem Aufwand.

Alles, was du für dieses köstliche Gericht machen musst, ist schnell ein wenig Gemüse schnippeln und kurz die Soße in einem Topf anrühren. Danach kommt alles zusammen mit den Nudeln in eine Auflaufform und der Rest erledigt dein Backofen. Es gibt kaum etwas, auf das du aufpassen musst und zusätzlich hält sich am Ende auch der Abwasch in Grenzen.

Mit so wenig Aufwand eignen sie sich perfekt für den Feierabend. Wobei, ehrlich gesagt sind die Asia-Erdnussnudeln aus dem Ofen wirklich ein Gericht, das zu jeder Tageszeit gut funktioniert. Die Kombination aus Kokosmilch, roter Currypaste und Erdnussbutter macht diese Nudeln zu einem herrlich cremigen Genuss. Ein Spritzer Limette am Ende verleiht ihnen eine dezente Frische und die Erdnüsse bringen ein wenig Biss.

Außerdem sind sie auch ein hervorragendes Meal-Prep-Gericht. Du kannst sie einfach am Abend vorbereiten, abkühlen lassen und in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Dann schmecken sie noch intensiver, wenn alles gut durchziehen konnte.

Asia-Erdnussnudeln aus dem Ofen Dominique 4.37 ( 47 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

3 Möhren

1 kleiner Brokkoli

1 Paprika

300 ml Gemüsebrühe

250 g Kokosmilch

2 EL Currypaste rot

1 EL Tomatenmark

60 g Erdnussbutter

1 TL Salz

150 g Asia-Nudeln z. B. Mie oder Ramen

1 Handvoll Erdnüsse

2 EL Limettensaft Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln in grobe Würfel und hacke den Knoblauch fein.

Schäle die Möhren und schneide sie in dünne Streifen. Entferne den Strunk des Brokkolis und schneide die Röschen ab.

Wasche die Paprika und schneide sie in kleine Würfel.

Erwärme die Gemüsebrühe in einem Topf und verrühre sie gut mit Kokosmilch, Currypaste, Tomatenmark, Erdnussbutter und Salz.

Lege die Nudeln in eine Auflaufform 🛒 und verteile das Gemüse darum. Gieße die Soße darüber.

Stelle die Auflaufform für 20-30 Minuten in den Ofen, bis die Nudeln und das Gemüse gar sind. Rühre die Nudeln während dieser Zeit einmal ein wenig um.

Hacke währenddessen die Erdnüsse klein.

Portioniere die Nudeln auf Teller und gib etwas Limettensaft sowie die Erdnüsse darüber.

