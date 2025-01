Pikant lecker: asiatische Kartoffelnudeln mit Chiliöl

Die asiatische Küche hat viel zu bieten: frische, vielfältige Zutaten, typische Zubereitungsarten und eine große Geschmacksvielfalt aus. Kein Wunder, dass sie eine der beliebtesten Küchen der Welt ist. Ein tolles Rezept sind diese asiatischen Kartoffelnudeln mit Chiliöl und Sesam.

Einfaches Rezept für asiatische Kartoffelnudeln

Der Teig für die Nudeln besteht aus lediglich vier Zutaten: Kartoffeln, Kartoffelstärke, Salz und Wasser. Für den typisch asiatischen Geschmack sorgt eine herrlich würzige Soße. Sie vereint die Aromen von Chili, Soja, Reisessig, Sesam, Knoblauch und Ahornsirup.

Die Zubereitung der Kartoffelnudel nimmt etwas Zeit und Geduld in Anspruch, aber es lohnt sich. Schäle zuerst die Kartoffeln und schneide sie in Stücke. Dämpfe sie so lange, bis sie weich sind. Zerdrücke sie anschließen in einer Kartoffelpresse 🛒 und gib die restlichen Zutaten hinzu. Forme mit den Händen eine Teigkugel und bringe Wasser in einem großen Topf zum Kochen. Stelle eine separate Schüssel mit kaltem Wasser bereit.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Teile den Teig in 15 gleich große Stücke und rolle jedes Stück zu einer dicken Nudel. Koche diese zum Schluss rund fünf Minuten im heißen Wasser und schrecke sie danach im kalten Wasser ab. Jetzt fehlt nur noch die Soße. Vermenge alle Zutaten bis auf das Sesamöl miteinander und gib sie über die Kartoffelnudeln. Erhitze das Öl in einer Pfanne und gieße es zum Abschluss darüber.

Der intensive Duft macht die asiatischen Kartoffelnudeln zu einem echten Highlight. Genieße sie als Vorspeise, Beilage oder Teil eines Menüs.

Bei Leckerschmecker findest du viele leckere, asiatische Gerichte. Eine tolle Beilage sind auch der knusprige Tofu mit Erdnusssoße und die Kimchi-Frühlingsrollen. Nudelfans kommen mit den Mei-Fun-Nudeln voll auf ihre Kosten.

Asiatische Kartoffelnudeln mit Chiliöl 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 300 g Kartoffeln

120 g Kartoffelstärke

1/2 TL Salz Für die Soße: 1 EL Sesamöl

2 TL Knoblauch

1/2 TL Chiliflocken

1/2-1 TL rote Chilischote

1,5 EL Sojasoße

1 TL Ahornsirup

1 TL Reisweinessig

1-2 TL Chilipulver optional Außerdem: 1 TL Sesamsamen

frischer Koriander zum Bestreuen Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in 4-5 cm große Stücke. Dämpfe sie für 20 Minuten, bis sie weich sind.

Gib sie in eine große Schüssel und zerdrücke sie mit einem Kartoffelstampfer oder einer Kartoffelpresse.

Gib die Stärke, 80 ml Wasser und Salz hinzu, so lange die Kartoffeln noch heiß sind. Verknete alles mit den Händen zu einem glatten Teig und forme ein Kugel.

Bringe Wasser in einem großen Topf zum Kochen und stelle eine Schüssel mit kaltem Wasser bereit.

Teile den Kartoffelteig in 15 große Teile. Decke sie mit einem feuchten Küchentuch ab, während du sie einzeln bearbeitest.

Rolle nun jedes Teigstück zu einer 1,2 cm dicken Nudel. Wiederhole den Vorgang mit allen Teigstücken.

Gib die Nudeln vorsichtig ins kochende Wasser und gare sie darin 4-5 Minuten. Rühre sie nach einigen Minuten mit einem Stäbchen um. Die Nudeln schwimmen oben, wenn sie fertig sind.

Nimm sie dann vom Herd und gib sie in das kalte Wasser, um den Kochvorgang zu stoppen. Gieße die Nudeln dann ab und fülle sie in eine Schüssel.

Erhitze das Sesamöl in einer Pfanne.

Gib die restlichen Zutaten der Soße über die Nudeln.

Gieße das erhitzte Öl darüber, sobald es heiß und sprudelnd ist.

Schwenke die asiatischen Nudeln durch und streue Sesam und gehackten Koriander (optional) darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.