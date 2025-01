Knuspriger Tofu mit Erdnusssoße: schmeckt wie im Asia-Restaurant

Vor ein paar Jahren besuchte ich mit Freunden ein asiatisches Restaurant und entdeckte knusprigen Tofu mit Erdnusssoße auf der Karte. Seitdem gehört dieses kleine Gericht zu meinen absoluten Lieblingsspeisen und wird immer wieder bestellt, wenn ich asiatisch essen gehe. Habe ich zwischendurch mal Appetit, dann mach ich mir die Köstlichkeit einfach selber. Das geht ganz einfach. Hier ist mein Rezept.

Knuspriger Tofu mit Erdnusssoße

Es ist wohl das Zusammenspiel unterschiedlicher Texturen und Aromen, die den knusprig gebackenen Tofu so besonders macht. Weicher Tofu, der mit einer crispy Panade aus Pankomehl umhüllt ist und dazu gibt es eine süße und cremige Erdnusssoße. Einfach perfekt und so lecker, dass ich mich nie daran überessen kann. Das Beste: Man kann die asiatische Vorspeise auch selber machen.

Du brauchst dafür nur Tofu, Pankomehl 🛒, Erdnussbutter, Kokosmilch, Sesamsamen und Sojasoße. Alle Zutaten kann man mittlerweile in fast jedem Supermarkt problemlos kaufen. Zusätzlich benötigst du noch etwas Knoblauchpulver, eine Knoblauchzehe, Mehl, Limettensaft, Ahornsirup und Pflanzenmilch. Einen Teil davon hast du vielleicht sogar schon zu Hause?

Hast du alles beisammen, beginnst du damit, den Tofu in Streifen zu schneiden, zu würzen und zu panieren. Wälze ihn zuerst in etwas Mehl, anschließend in Pflanzenmilch und zum Schluss in einer Mischung aus Panko und Sesam. Danach brätst du den Tofu in einer Pfanne mit Pflanzenöl rundherum knusprig an und legst ihn zum Abtropfen auf Küchenpapier.

Auch die Erdnusssoße ist genauso schnell zubereitet. Dafür erhitzt du Kokosmilch in einem Topf und gibst die restlichen Zutaten dazu. Verrühre alles gut und lass die Soße zum Eindicken ein paar Minuten köcheln. Klingt machbar, oder?

Asiatische Gerichte dürfen gerne öfter mal auf den Tisch. Probiere doch gleich mal aus, wie veganes Sushi, Nudeln mit Erdnussbuttersoße oder gebratener Eierreis mit Gemüse schmecken.