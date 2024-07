Mit in Streifen geschnittenen Zucchini und Auberginen lässt sich ein richtig hübscher Kuchen zaubern: Selbstgemachte, würzige Bolognese, aromatischer Feta und gekochte Kartoffeln lassen sich nämlich kunstvoll mit Zucchini- und Auberginenstreifen bedecken. Frisch aus dem Ofen und aus der Form gelöst, sitzt du dann einem herzhaften Auberginen-Zucchini-Kuchen gegenüber, der die Erfüllung deiner innigsten kulinarischen Träume ist.

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 50 Min

Backzeit: 30 Min

Schwierigkeitsgrad: schwierig

Dafür brauchst du:

5 Auberginen

5 Zucchini

Olivenöl

Salz

250 g in Würfel geschnittenen Feta

4 festkochende Kartoffeln

Für die Bolognese:

1 kg Rinderhackfleisch

100 g in Streifen geschnittene getrocknete Tomaten

2 gewürfelte rote Zwiebeln

1 kleingeschnittene Knoblauchzehe

1 TL gehackten Rosmarin

1 EL Tomatenmark

500 g passierte Tomaten

grobes Salz

groben Pfeffer

Pflanzenöl zum Braten

Außerdem:

im Ofen gegrillte Kirschtomaten zum Garnieren

Springform, Durchmesser: 24 cm

So geht es:

1. Brate für die Bolognese zunächst Hackfleisch in Öl an. Füge dann die restlichen Zutaten hinzu und schmecke die Mischung mit Salz und Pfeffer ab. Lass die Bolognese dann so lange einkochen, bis sie dickflüssig ist, und lass sie anschließend vollständig abkühlen.

Credit: Media Partisans

2. Schneide die Auberginen und die Zucchini in Scheiben; salze diese, tupfe sie trocken und streiche sie dann mit Olivenöl ein. Brate die Gemüsescheiben von beiden Seiten an und lass sie danach abkühlen.

Credit: Media Partisans

3. Koche auch die Kartoffeln, pelle sie anschließend und schneide sie in Scheiben.

4. Halbiere die abgekühlten Gemüsescheiben, sodass aus einer Scheibe zwei Dreiecke entstehen.

Credit: Media Partisans

5. Lege nun abwechselnd die Auberginen- und Zucchinistreifen überlappend und mit den Spitzen nach innen in eine eingefettete Springform.

Credit: Media Partisans

6. Fülle etwa die Hälfte der Bolognese in die Springform.

Credit: Media Partisans

7. Verteile die Hälfte des Fetas sowie die Kartoffelscheiben auf der Bolognese.

Credit: Media Partisans

8. Gib nun die restliche Bolognese sowie den übrigen Feta in die Springform. Klappe dann die überstehenden Auberginen- und Zucchinistreifen zur Mitte hin ein.

Credit: Media Partisans

9. Backe den herzhaften Kuchen für 30 Minuten bei 140 °C Umluft.

Tipp: Lege auch die Kirschtomaten mit in den Ofen, wenn du sie gegrillt genießen möchtest. Löse den Kuchen anschließend vorsichtig aus der Springform und garniere ihn mit den Tomaten.

Credit: Media Partisans

Dieser Auberginen-Zucchini-Kuchen ist nicht nur eine echte Augenweide, sondern stellt auch geschmacklich so manches Hauptgericht in den Schatten – nie zuvor haben Kartoffeln, Bolognese, Feta, Auberginen und Zucchini eine so köstliche Variation ergeben.

Auberginen lassen sich übrigens auch ganz einfach flechten – wie genau das funktioniert und wie toll das am Ende aussiehst, erfährst du in diesem Rezept für eine köstliche Auberginen-Terrine.