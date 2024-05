Auberginenröllchen aus dem Ofen: mediterraner Ofengenuss

Auberginenröllchen aus dem Ofen eignen sich perfekt als köstliches Abendessen oder auch als Mitbringsel fürs Grillbuffet. Ihre Zubereitung ist einfach und ihr Geschmack umwerfend! Durch die mediterranen Aromen fühlst du dich direkt nach Italien versetzt.

Auberginenröllchen aus dem Ofen mit cremiger Käsefüllung

Unsere Auberginenröllchen aus dem Ofen sind im Grunde eine Parmigiana im Mini-Format. Die kleinen Röllchen bestehen aus zart gegarter Aubergine mit einer cremigen Ricottafüllung. Das Ganze wird dann im Ofen in einer fruchtigen Tomatensoße überbacken. Dadurch schmeckt es wie Urlaub in Italien und macht richtig glücklich!

Auberginen sind schon ein schwieriges Gemüse. Manche lieben sie, andere können sie partout nicht ausstehen. Oftmals können aber auch die striktesten Auberginen-Verweigerer bekehrt werden, wenn sie das Nachtschattengemüse richtig zubereitet genießen. Denn um richtig lecker zu werden, braucht die Aubergine Zeit. Zeit, um von einem etwas schwammigen zu einem zarten, fast cremigen Gemüse zu werden. Für unsere Auberginenröllchen aus dem Ofen garen wir sie daher nicht nur ein, sondern direkt zweimal.

Die Vorbereitung der Aubergine für die Auberginenröllchen aus dem Ofen ähnelt der von Badridschani, georgischen Auberginenröllchen: Schneide die Auberginen in dünne Streifen, salze diese, tupfe sie ab und gare sie im Ofen, bis sie weich sind. Hier nimmst du sie allerdings kurz vorher raus und rollst eine Ricottafüllung ein. Dann wandert das ganze mit einer Tomatensoße in den Ofen. So zart, so aromatisch, so lecker!

Auberginen können unglaublich vielseitig zubereitet werden, also probiere direkt weitere leckere Rezepte mit dem lilafarbenen Fruchtgemüse aus! Zum Beispiel Baba Ganoush, den Auberginen-Dip. Auch köstlich ist ein knusprig paniertes Auberginenschnitzel. Oder verbinde sie mit Pasta zu einer köstlichen Pasta alla Norma.