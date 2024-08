Avocado-Tofu-Sandwich: So lecker kann Frühstück sein

Belegte Brote müssen nicht langweilig sein. Wie lecker Sandwiches sein können, beweist dieses Avocado-Tofu-Sandwich. Das ist eine tolle Frühstücksalternative zu Müsli, Rührei und Co. und kann auch gut mit ins Büro, zur Schule oder auf Reisen mitgenommen werden.

Avocado-Tofu-Sandwich: ran an die Stulle

Die berühmte Stulle hat mit unserem Avocado-Tofu-Sandwich ein leckeres Upgrade bekommen. Nur Käse oder Wurst war gestern. Heute sind reichhaltig belegte, gesunde Brote angesagt. Wir schnappen uns also ein deftiges Roggenbrot und belegen es mit Avocadocreme, Gurke, Räuchertofu und Sprossen.

Das Beste: So ein Sandwich ist in Windeseile zubereitet. Das ist praktisch, wenn es morgens schnell gehen soll. Du kannst dein Brot gleich verputzen, es aber auch für die Frühstückspause zur Arbeit oder in die Schule mitnehmen.

Zuerst bereitest du die Avocadocreme zu. Schneide dafür die Avocado auf, entferne den Kern und schäle das Fleisch der Frucht mit einem Löffel aus. Vermenge es mit Limettensaft, Salz und Pfeffer und einer gehackten Knoblauchzehe und zerdrücke es mit einer Gabel zu einem Mus. Die Brotscheiben streichst du einseitig mit Olivenöl ein und röstest sie in einer Pfanne knusprig an. Bestreiche beide Brote danach mit dem Avocadomus. Lege dann in Scheiben geschnittenen Räuchertofu, geschnittene Gurken und Sprossen obendrauf. Zum Schuss klappst du die zweite Scheibe Brot obendrauf und kannst schon reinbeißen.

Eine der Zutaten auf dem Avocado-Tofu-Sandwich ist nicht nach deinem Geschmack? Dann tausche sie einfach ganz nach Lust und Laune aus. Auch ein in Scheiben geschnittenes und gekochtes Ei, Tomaten oder Fetakäse machen sich zum Beispiel gut auf dem Avocado-Tofu-Sandwich und passen geschmacklich toll zum Rest.

Wir sind richtige Sandwich-Fans und probieren immer gern neue Varianten. So wie dieses Egg Drop Sandwich. Auch diese Rührei-Cheddar-Toasts gehört zu unseren Favoriten. Und für die Extraportion Proteine, ist unsere Kirchererbsen-Karotten-Stulle. Wie isst du dein Brot am liebsten?