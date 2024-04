Unsere Bärlauch-Focaccia ist eine Blumenwiese, die man essen kann

Die Bärlauchsaison erfreut uns im April und treibt die Fans in die Wälder. Wer nicht selbst sammeln möchte, bekommt den Wilden Lauch auch im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Die Zeit ist kurz, also sollte man sich ranhalten, wenn man die aromatischen Blätter in der Küche nutzen möchte. Damit kann man beispielsweise eine Blumenwiese zum Wegfuttern backen: eine leckere Bärlauch-Focaccia.

Rezept für Bärlauch-Focaccia mit Hefeteig

Eine Blumenwiese zum Vernaschen und dafür muss man nicht einmal ins Grüne fahren: Diese unglaublich saftige, fluffige und gleichzeitig knusprige Bärlauch-Focaccia macht’s möglich. Zwar dauern die Vorbereitungen etwas länger, aber der Zeitaufwand lohnt sich, versprochen.

Bei der Herstellung des Teigs kommt eine altbewährte Methode zum Einsatz: dehnen und falten. Dabei ziehst du den Teig etwas in die Länge und faltest die Enden dann übereinander zur Mitte. Man nennt den Vorgang auch laminieren, er wird für weizenlastige Teige angewendet. Man verleiht dadurch dem Teig mehr Struktur, aber man muss ihm auch Zeit geben. Guter Teig braucht eben mehrere Stunden, bis er bereit ist zum Backen. Lass‘ dich von der mehrstündigen Ruhezeit aber nicht abschrecken, denn die fertige Bärlauch-Focaccia schmeckt wirklich köstlich.

Tipp: Befeuchte deine Finger leicht, damit der Teig beim Dehnen und Falten nicht daran kleben bleibt.

Nach der Warterei verwandelt sich der Teig dann endlich in eine essbare Wiese. Dafür nutzt du verschiedene Gemüsesorten, beispielsweise kleine Rispentomaten, Salat und Petersilie. Und natürlich Bärlauch, sonst wäre es ja keine Bärlauch-Focaccia. Dann geht’s ab in den Ofen und im Anschluss sofort ab ins Bäuchlein.

