Diese Bärlauch-Scones sind jetzt unsere Lieblingsbrötchen

Bärlauch, wilder Knoblauch, Berliner Lauch, Wunderlauch: Das wilde Kraut hat viele Namen und beglückt uns aktuell mit seinem Dasein. Wer über den Markt schlendert, bekommt ihn jetzt im Bund angeboten, viele machen sich sogar selbst auf in den Wald, um ihn zu sammeln. Wir backen damit heute Bärlauch-Scones, die wir gern am Wochenende zum Frühstück essen. Isst du mit?

Rezept für Bärlauch-Scones

Am Wochenende hat man Zeit, um sich fürs Frühstück ein wenig mehr Mühe zu geben als sonst. Ob selbst gemachtes Müsli, frisches Rührei, fluffige Pancakes oder Brötchen aus eigener Hand: So ein üppiges Sonntagsfrühstück ist doch was Feines. Wie wäre es da mit leckeren Bärlauch-Scones?

Bärlauch hat jetzt Saison, die grünen Blätter sprießen in Hülle und Fülle aus der Erde. Wer selbst sammeln möchte, sollte sich zuvor gut informieren, um die Verwechslung mit giftigen Doppelgängern auszuschließen. Leichter und sicherer ist es, ihn auf dem Markt zu kaufen und für die Bärlauch-Scones zu benutzen.

Wer länger etwas von Bärlauch haben möchte und ihn auch außerhalb der Saison genießen will, erfährt in unserem Leckerwissen, wie man Bärlauch haltbar machen kann. Außerdem verraten wir, ob man Bärlauch roh essen kann.

Scones sind ein typisch britisches Gebäck und eine knusprige Abwechslung zu unseren geliebten Brötchen. Probiere sie einfach mal aus und backe unsere Bärlauch-Scones nach, um zum Frühstück kulinarisch ins Königreich zu reisen.

