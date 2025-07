Reifen Bananen eine neue Chance geben? Mit diesem Rezept geht’s

Vergiss alles, was du bisher über Bananen dachtest: In diesem Chutney treten sie in einer völlig neuen Rolle auf. Süß, würzig, leicht scharf und mit frischer Limette verfeinert. Dieses Bananen-Chutney ergänzt perfekt herzhafte Gerichte, eignet sich als Beilage zu Käse oder schmeckt auch einfach nur so. Hier gibt’s das Rezept!

So bereitest du ein Bananen-Chutney zu

Ursprünglich stammt Chutney aus der indischen Küche und ist eine würzige, oft fruchtige Beilage, die zu so gut wie allem passt. Das Wort „Chutney“ kommt vom Hindi-Wort „chatni“, was so viel wie „lecken“ oder „genießen“ bedeutet – und das trifft es ja wohl perfekt. Ursprünglich wurden Chutneys frisch zubereitet und eher wie eine Soße oder Paste serviert, um würzige oder intensive Gerichte wie Currys aufzulockern und ihre Aromen noch stärker hervorzubringen.

Chutneys findest du vor allem in der indischen, britischen und südafrikanischen Küche auf der Speisekarte. Sie ergänzen Currys, Fladenbrot (wie Naan oder Chapati), Gegrilltes und vieles mehr. Aber auch in der modernen, kreativen Küche sind Chutneys nicht mehr wegzudenken. Ein Esslöffel würzig-süßes Chutney kann ein einfacher Käseteller in eine echte Delikatesse verwandeln. Probiere es mal mit Brie, Cheddar oder Ziegenkäse – dein Geschmackssinn wird dir danken.

Zudem ist Chutney großartig als Topping für Wraps, Sandwiches oder als Soße für Reisgerichte. Und wenn du ein Faible für BBQ hast, dann bring dein Grillgut mit einem Löffel Chutney auf das nächste Level – ob als Dip oder Marinade. Für Vegetarier ist es ein großartiger Begleiter zu gebratenem Gemüse, Süßkartoffeln oder Tofu. Es gibt keine festen Regeln – lass einfach deine Geschmacksnerven entscheiden!

Jetzt fragst du dich vielleicht, was an der Kombination aus Banane, Tomate, Limette und Gewürzen so besonders ist. Ganz einfach: Es ist die perfekte Harmonie aus Gegensätzen. Die natürliche Süße der reifen Banane bildet die Grundlage und verleiht dem Chutney eine sanfte Cremigkeit. Tomaten bringen eine leichte, fruchtige Frische mit, die dafür sorgt, dass das Ganze nicht zu schwer wird.

Der Saft der Limette fügt eine spritzige Säure hinzu, die das Chutney überraschend leicht und frisch macht. Dabei hilft Kreuzkümmel mit seiner erdig-warmen Note, alle Aromen miteinander zu verbinden. Die Chili sorgt für einen subtilen Kick.

Nachdem wir nun ein bisschen was über Chutneys gelernt haben und wissen, was dieses Bananen-Chutney so besonders im Geschmack macht, wird es Zeit, den Kochlöffel zu schwingen. In wenigen Schritten und Minuten hast du dein eigenes Bananen-Chutney gekocht.

Zuerst röstest du etwas Kreuzkümmel in Öl an, bis er duftet, dann gibst du gewürfelte Zwiebeln und Tomatenmark hinzu und dünstest alles an. Gib anschließend in Stücke geschnittene Bananen und Tomaten hinzu sowie Essig, Zucker, Limettensaft und -abrieb sowie weitere Gewürze. Danach muss alles für circa 25 Minuten köcheln. Dann geht’s ans Abschmecken und schon kannst du das fertige Chutney abfüllen.

Bananen-Chutney Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien (ca. 500 ml, online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Einmachglas Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Bananen

1 große Tomate

1 kleine rote Zwiebel

1 Bio-Limette Saft und optional etwas Abrieb für mehr Frische

1 kleine rote Chili optional

1 EL Öl

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Tomatenmark

2 EL Apfelessig

50 g brauner Zucker

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 Prise Zimt

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Bananen, hacke sie grob. Schneide die Tomate in kleine Würfel und hacke die Zwiebel fein. Wenn du möchtest, wasche die Limette vorher gut ab und reibe etwas Schale ab (optional). Presse dann den Saft (ca. 2-3 EL) aus. Falls du Chili verwenden möchtest, hacke sie ebenfalls fein.

Erhitze etwas Öl in einem Topf und röste den Kreuzkümmel kurz an, bis er duftet. Gib die Zwiebeln dazu, brate sie glasig, und rühre dann das Tomatenmark ein.

Füge die Tomatenwürfel und die Bananenstücke hinzu und rühre alles gut durch.

Gib Essig, Limettensaft, Zucker sowie Paprikapulver, Zimt, Salz und Pfeffer dazu. Wenn du magst, füge die gehackte Chili und die Limettenschale hinzu.

Lass alles auf mittlerer Hitze etwa 20–25 Minuten köcheln, bis es eindickt. Rühre dabei gelegentlich um, damit nichts anbrennt.

Schmecke das Chutney zum Schluss nochmal ab und füge nach Bedarf mehr Limettensaft oder Gewürze hinzu.

Fülle das heiße Chutney in ein steriles Glas und verschließe es.

