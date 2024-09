Mediterraner Genuss: Dieser italienische Brotaufstrich hat es in sich

Manche Gerichte klingen im ersten Moment seltsam. Und damit meine ich nicht unbedingt ihren Namen. Wobei Brandacujun auch nicht gerade einer ist, der leicht von der Zunge geht. Ich meine ihre Beschreibung. Wenn ich sage, es handelt sich hierbei um eine italienische Kartoffel-Fisch-Paste, kannst du dir vielleicht erstmal nichts darunter vorstellen. Deshalb lies noch etwas weiter, denn du wirst nicht nur verstehen, was ich meine, sondern direkt Hunger darauf bekommen.

Brandacujun: italienische Fischpaste mit Kartoffeln

Die Region Ligurien ist eine der schönsten Italiens. Schroffe Felsen stoßen auf tiefblaues Mittelmeer, Olivenhaine säumen sich schlängelnde Trampelfpfade in den Bergen. Küstenstädte mit weitläufigem Blick aufs Meer gibt es zuhauf. In einer dieser Städte, genauer gesagt Imperia, saß ich vor einigen Jahren und schaute auf die Speisekarte eines kleinen Restaurants. Mein Hunger hielt sich in Grenzen, mein Appetit weniger. Ich bestellte also eine Vorspeise. Ich entschied mich für Brandacujun, denn dieser Name sagte mir überhaupt nichts.

Was mich erreichte, war eine warme Paste aus Kartoffeln und Fisch, die stark nach Olivenöl schmeckte. Sie war absolut köstlich. Brandacujun oder Brandade heißt sie und ist in Ligurien und der Provence beliebt. Klassisch wird die Paste mit Stockfisch hergestellt. Dieser bezeichnet Kabeljau, der traditionell eingesalzen und dann über Stöcker gehängt getrocknet wird. Besonders bekannt ist er in Portugal, aber auch andere Länder Südeuropas haben diese Tradition aus Zeiten, bevor es Gefrierschränke gab, um Fisch haltbar zu machen. Um ihn essen zu können, muss er einige Tage gewässert werden.

Nun ist Stockfisch in deutschen Supermärkten nicht wirklich üblich. Das ist aber kein Problem. Hast du nicht gerade einen italienischen Großhändler vor der Tür, kannst du genauso gut frischen Kabeljau verwenden. Dazu brauchst du außerdem Kartoffeln und das beste Olivenöl, welches du finden kannst. In Imperia ist das sortenreine Öl der Taggiasca-Olive besonders beliebt, die dort angebaut wird, aber jedes native Olivenöl funktioniert gut. Hast du die Paste zubereitet, serviere sie pur oder mit etwas frischem Brot.

Neben diesem leckeren Fischaufstrich hat die italienische Küche noch so einiges anderes zu bieten. Probier doch auch mal Frascarelli, ein Reisgericht mit Hackfleisch oder Pastina-Suppe. Auch Piccata mit Hähnchen ist ein beliebtes Gericht.