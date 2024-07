Dieses Frühstück hat es in sich, denn es hakt alle Boxen ab: gesund? Check. Lecker? Check. Einfach zuzubereiten? Check! Bretonische Galettes mit Ei und Lachs bestehen aus Buchweizenmehl, das glutenfrei ist. Sie versorgen dich nicht nur mit Vitaminen, sondern auch mit jeder Menge Eiweiß. Perfekt für Fitnessfreaks, Frankreichfreunde und jene, die es werden wollen.

Bretonische Galettes: das Frühstück französischer Freibeuter

Bretonische Galettes sind die urigen Vorläufer der allseits beliebten und nicht immer ganz gesunden Crêpes. Sie werden bis heute aus Buchweizenmehl hergestellt, einem überaus gesunden Pseudogetreide, dem du generell mehr Aufmerksamkeit schenken solltest. Du kannst die leckeren Körner wie Reis kochen und verwenden. Oder aus dem Mehl eben bretonische Galettes zubereiten und herzhaft belegen.

Buchweizen gedeiht an der rauen, windgepeitschten Küste der Bretagne besonders gut. Die Bauern dieser Region bauen ihn seit Jahrhunderten an. Es ist wahrscheinlich, dass die gefürchteten Freibeuter der Bretagne zum Frühstück bretonische Galettes aßen, um sich für den kräftezehrenden Tag auf hoher See zu stärken. Die Plünderung feindlicher Schiffe im Auftrag der französischen Krone war schließlich kein Zuckerschlecken.

Bretonische Galettes kannst du mit allem belegen, was dich glücklich macht. Es muss nicht Ei und Lachs sein, Käse und Schinken sind auch eine gute Idee. Tomaten, Gurken und Paprika schmecken auch super dazu. Bedenke, dass du den Teig mindestens zwei Stunden quellen lassen musst. Am besten bereitest du ihn am Abend zuvor zu und lässt ihn über Nacht im Kühlschrank ruhen.

Probiere auch unser Buchweizenbrot aus einer Zutat aus, das tatsächlich mit nur einer Hauptzutat gelingt: Buchweizen! Der Buchweizenbrei mit Obst schmeckt zum Frühstück ebenfalls hervorragend. Und unsere Haferflocken-Pfannkuchen mit Lachs und Frischkäse werden dir garantiert ebenfalls schmecken.