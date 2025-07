Diese Brokkoli-Gemüsepfanne macht dich in 30 Minuten glücklich

Der Hunger ist groß, der Tag war lang und jetzt muss es einfach schnell in der Küche gehen? Zum Glück hast du diese Brokkoli-Gemüsepfanne mit Erdnusssoße entdeckt. Mit ihr zauberst du dir ruckzuck ein herrlich würziges, cremiges Gericht, das dich glücklich machen wird. Probiere es gleich einmal aus!

Brokkoli-Gemüsepfanne mit Erdnusssoße: kinderleicht und einfach herrlich

Ich stehe oft vor meinem Kühlschrank und betrachte mit kritischem Blick, was noch in meinem Gemüsefach liegt. Und wenn mir nichts Spezifisches daraus einfällt, schaue ich, was so im Vorratsschrank steht und ich daraus zaubern könnte. So ist auch diese Brokkoli-Gemüsepfanne mit Erdnusssoße entstanden.

Sie braucht weder lang noch irgendwelche komplizierten Zutaten oder Zubereitungsschritte. Außerdem wird sie ausschließlich aus Gemüse gezaubert, das bei meinem Einkauf fast immer im Wagen landet. Auch von den restlichen Zutaten habe ich immer irgendwas da. Wie so oft kommen durch einfache Resteverwertung die herrlichsten Gerichte raus.

Für die Brokkoli-Gemüsepfanne kannst du alles ganz entspannt angehen und wirst trotzdem schneller fertig als du es erwarten würdest. Beginne damit, das Gemüse vorzubereiten. Wasche und schäle alles, wo es nötig ist und schneide es in passende Stücke. Stelle es kurz zur Seite und bereite die Erdnusssoße vor.

Auch hier gibt es nichts zu beachten: einfach alles in einer kleinen Schüssel kräftig miteinander verrühren und beiseite stellen. Anschließend musst du nur noch das vorbereitete Gemüse in eine große Pfanne oder einen Wok werfen. Gerade mit letzterem wird der gesamte Prozess deutlich angenehmer. Sobald das Gemüse gar, aber noch leicht knackig ist, gießt du die Erdnusssoße darüber und lässt sie köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Klingt zu einfach, um wahr zu sein? Na dann ab in die Küche und überzeuge dich selbst!

Brokkoli-Gemüsepfanne mit Erdnusssoße Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Gemüse: 300 g Brokkoli

2 Karotten

150 g Champignons

1 rote Paprika

1 Zucchini

1 Frühlingszwiebel

3 Knoblauchzehen

1 kleines Stück Ingwer etwa 10 g

100 g Zuckerschoten

2 EL Sesamöl Für die Erdnusssoße: 2 EL Erdnussbutter cremig

2 EL Sojasoße

200 ml Kokosmilch

1 EL Limettensaft

1 TL Ahornsirup

1/2 TL Sriracha optional, alternativ Chiliöl

etwas Salz und Pfeffer zum Abschmecken

4 EL geröstete Sesamkörner Zubereitung Bereite zuerst das Gemüse vor. Wasche und teile den Brokkoli in Röschen auf. Schäle die Karotten und schneide sie in feine Scheiben. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben.

Wasche Paprika und Zucchini. Entkerne die Paprika und schneide sie in Würfel, entferne die Enden der Zucchini und würfle auch sie.

Wasche die Frühlingszwiebel und schneide sie in feine Ringe. Schäle Knoblauch und Ingwer und hacke beides fein. Halbiere die Zuckerschoten.

Vermenge in einer Schüssel Erdnussbutter, Sojasoße, Kokosmilch, Limettensaft, Ahornsirup und, wenn du magst, Sriracha. Verrühre alles, bis eine glatte, cremige Soße entsteht und stell es zur Seite.

Erhitze das Sesamöl in einer großen Pfanne oder einem Wok 🛒 . Gib den Knoblauch und Ingwer hinein und brate beides an, bis es anfängt zu duften.

Füge anschließend Brokkoliröschen und Karottenscheiben hinzu und brate beides für 5-8 Minuten bei mittlerer Hitze und unter gelegentlichem Rühren an.

Gib als nächstes Paprika, Zucchini, Champignons und Zuckerschoten für etwa 6 Minuten dazu und brate es, bis es gar, aber noch leicht knackig ist.

Gieße die vorbereitete Erdnusssoße über das Gemüse, rühre alles gut durch und lass die Mischung für 2-3 Minuten köcheln, bis die Soße gut eingedickt ist.

Schmecke sie am Ende mit Salz und Pfeffer ab. Serviere die Gemüsepfanne mit Frühlingszwiebelringen und Sesamkörnern.

