Brombeeren, Salbei und Kaffee in einem Glas? Schmeckt gut, versprochen

Hast du Lust auf etwas ganz Neues und Außergewöhnliches? Dieser Brombeer-Salbei-Iced Latte verbindet Fruchtsüße, Kräuternoten und den unverkennbaren Geschmack von Espresso. Die Kombination funktioniert nicht nur hervorragend, sondern ist auch ein echter Hingucker im Glas! Perfekt für alle, die ihre Kaffee-Routine mit einem kreativen Twist aufpeppen wollen.

Rezept für Brombeer-Salbei-Iced-Latte

Beim ersten Lesen mag diese Kaffeekreation nach einer wilden Kombi klingen. Doch manchmal sind es genau die Dinge, die dann am besten zusammenpassen. Noch nicht überzeugt? Dann schließe die Augen und stell dir das Zusammenspiel der einzelnen Zutaten und Geschmäcker einmal genauer vor.

Brombeeren bringen Frische, Fruchtigkeit und eine köstliche, leicht säuerliche Note mit, die einfach perfekt zu Kaffee passt. Ihre intensive Farbe macht außerdem optisch richtig was her. Wusstest du, dass die Säure und die natürliche Süße von Brombeeren die Bitterkeit von Espresso ganz subtil ausbalanciert? Und wenn man die Beeren leicht einkocht, potenziert sich das Aroma noch.

Weiter geht es mit Salbei. Er ist würzig, leicht herb und bringt eine fast beruhigende Wärme mit. Kombiniert man ihn mit der süßen Fruchtigkeit der Brombeeren, entfaltet Salbei seine Stärke, ohne das Getränk zu dominieren.

Was in keinem Iced-Latte-Rezept fehlen darf: Milch! Egal ob Vollmilch, Hafermilch oder Mandelmilch – die cremige Konsistenz bringt alle Aromen zusammen und rundet deinen Iced Latte perfekt ab. Sie mildert gleichzeitig die Intensität von Espresso und dem Brombeer-Salbei-Püree ab, ohne deren Charakter zu verlieren. Kurz gesagt, die Milch sorgt dafür, dass dein Getränk so schmeckt, als wäre es aus einem fancy Coffee-Shop.

Das Geheimnis hinter der harmonischen Kombination dieser Zutaten ist das Spiel zwischen Gegensätzen: süß trifft herb, cremig trifft fruchtig, warm trifft kühl. Der leichte Kräutertouch des Salbeis verbindet die fruchtige Frische der Brombeeren mit der herben Stärke des Espressos. Es geht um Balance – und dieser Drink schafft sie auf brillante Weise!

Jetzt, wo du weißt, warum die Zutaten so genial zusammenpassen, wird es Zeit, selbst kreativ zu werden. Warum nicht einmal Blaubeeren ausprobieren statt Brombeeren? Oder statt Salbei mit Rosmarin experimentieren? Vielleicht sogar einen Espresso-Tonic mit einer Brombeer-Salbei-Infusion kreieren? Die Möglichkeiten sind endlos, und das Beste: Kaffee ist wie eine Leinwand, die nur darauf wartet, mit Geschmäckern gefüllt zu werden

Trau dich, deinen Alltagkaffee aufzumischen, und probiere dich aus. Manchmal entstehen aus den verrücktesten Ideen die besten Geschmackserlebnisse! So wie bei diesem Brombeer-Salbei-Iced-Latte.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schlürf dich mit einigen anderen unserer Getränkekreationen durch den Sommer! Wie wäre es als nächstes mit einem Iced Strawberry Latte, diesem Iced-Mango-Matcha-Latte oder unserem Erdnussbutter-Iced-Latte?

Brombeer-Salbei-Iced-Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Brombeeren

2-3 getrocknete Salbeiblätter plus ein paar extra zur Deko, online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Honig

3-4 Eiswürfel

150 ml Milch nach Wahl

1 Shot Espresso oder stark gebrühter Kaffee Zubereitung Gib die Brombeeren und die Salbeiblätter in einen kleinen Topf. Erhitze alles bei mittlerer Temperatur und lass es einige Minuten köcheln, bis die Beeren weich sind und der Salbei sein Aroma abgegeben hat.

Entferne die Salbeiblätter, süße mit Honig und püriere die Brombeermasse fein. Streiche das Püree optional durch ein Sieb, wenn du es ganz fein möchtest, und lass es etwas abkühlen.

Gib das abgekühlte Brombeerpüree in ein Glas. Fülle das Glas mit Eiswürfeln.

Schäume die Milch auf und gieße sie vorsichtig über die Eiswürfel ins Glas.

Bereite einen frischen Espresso zu und gieße ihn über die Milch.

Garniere deinen Iced Latte mit einem oder zwei frischen Salbeiblättern. Rühre einmal um und genieße deinen Brombeer-Salbei-Iced Latte!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.