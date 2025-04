Frühstück für Champions: So lecker schmecken Buchweizen und Joghurt zusammen

Acai-Bowls und Chia-Pudding sind seit einiger Zeit in aller Munde. Sie gelten als Superfood und unfassbar gesund. Leider legen sie oftmals weite Wege zurück, um bei dir auf dem Teller zu landen. Für die Klimabilanz nicht sonderlich gut. Mit einer Buchweizen-Joghurt-Bowl aber kannst du hervorragend gesunde Nährstoffe aufnehmen und gleichzeitig regionales Superfood verwenden. Warum das so gesund ist, erfährst du hier.

Buchweizen-Joghurt-Bowl: regionales Superfood

Buchweizen ist ein gerne übersehenes Pseudogetreide. Die Samen eines Knöterichgewächses fallen durch ihren leicht bitteren Geschmack auf und sind dadurch nicht für jede und jeden etwas. Dabei lassen sich die kleinen Kerne unheimlich vielseitig zubereiten. Meine neueste Entdeckung: Buchweizen-Joghurt-Bowl.

Ich mache seit einiger Zeit meine eigenen Sprossen selbst. Doch ich hatte vergessen, Saat zu kaufen und suchte daher nach Alternativen. Im Küchenschrank fand ich eine Packung Vollkorn-Buchweizen. Warum nicht, dachte ich und zog kurzerhand Sprossen daraus. Und nun? Ich las mir etwas Wissen an und fand heraus, dass man sie ohne Probleme roh essen konnte. Da ich noch nicht gefrühstückt hatte, rührte ich sie mir mit etwas Joghurt, Nüssen und Obst an – und war begeistert. Diese Buchweizen-Joghurt-Bowl schmeckt nussig, mild und machte sehr lange satt.

Gekeimter Buchweizen ist eine wahre Zauberzutat: Die ohnehin schon im Buchweizen vorhandenen Nährstoffe wie die Vitamine A, B und C sowie Kalzium und Magnesium werden dabei vervielfacht. Gleichzeitig werden bei der Keimung Enzyme aktiviert, was die Proteine des Buchweizens sehr gut verdaulich macht.

Du kannst gekeimten Buchweizen online kaufen 🛒 oder ihn selbst keimen lassen. Gib ihn dafür in ein Keimglas oder eine Schüssel und weiche ihn erst einmal gut in kaltem Wasser ein. Dann spülst du ihn gut durch und lässt ihn in einem Sieb abtropfen. Wiederhole diesen Prozess morgens uns abends für zwei Tage. Spüle den gekeimten Buchweizen vor dem Verzehr noch einmal gut durch. Das Wasser schleimt etwas, aber das ist normal. Achte darauf, dass die Keime nicht länger als einige Millimeter sind, denn sonst kann das Getreide bitter schmecken.

Ist das nicht lecker? Und noch dazu so gesund. Wenn du jetzt Hunger auf mehr Buchweizen bekommen hast, dann probiere ihn auch mal als Buchweizen-Quark-Brot oder deftig als Buchweizensalat mit Zucchini und Tomate. Für weitere Rezeptideen steht dir unser Koch-Bot zur Verfügung.

Buchweizen-Joghurt-Bowl Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Handvoll Walnüsse

3 EL Ahornsirup

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

400 g Naturjoghurt oder pflanzliche Alternative

300 g gekeimter Buchweizen

1 Banane

1 Handvoll Heidelbeeren oder anderes Obst Zubereitung Röste die Walnusskerne in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie duften. Lösch mit 2 El Ahornsirup ab und schwenke die Nüsse darin, sodass sie ummantelt werden. Würze mit je 1 Prise Salz und Zimt.

Teile den Joghurt auf zwei Schüsseln auf und gib die Buchweizenkeime hinzu.

Schneide die Banane in Scheiben und verteile sie gemeinsam mit den Beeren oder dem anderen Obst auf dem Buchweizen. Garniere mit dem restlichen Ahornsirup und den Walnüssen.

