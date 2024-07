Ziemlich frisch & knackig für sein Alter: Der Caesar Salad wird 100 Jahre alt

Not macht erfinderisch, das beweist der wohl berühmteste Salat der Welt. Ursprünglich ein improvisiertes Reste-Konglomerat aus den Überbleibseln einer leer gefegten Speisekammer in Tijuana, Mexiko, hat der Caesar Salad die ganze Welt im Sturm erobert. Sein römischer Namensvetter könnte angesichts dieses erfolgreichen Feldzugs nicht stolzer sein. Zum Geburtstag des Caesar Salad machen wir eine Zeitreise zurück zu einer kulinarischen Sternstunde.

Zufall und zehn Zutaten: das Erfolgsrezept des Caesar Salad

An einem heißen Juliwochenende im Jahre 1924 war Caesare Cardini in Schwierigkeiten. Unzählige Besucher aus den USA hatten sein Restaurant in Tijuana nahe der US-amerikanischen Grenze geflutet. Der 4. Juli ist der Nationalfeiertag in den Vereinigten Staaten und gibt bis heute Anlass für ausgelassene Feierlichkeiten. Gern auch feuchtfröhlich, doch in Zeiten der Prohibition wichen die, die konnten, über die Grenze nach Mexiko aus: in das Land, wo Alkohol und Honig flossen.

So kam es, dass Cardinis Restaurant aus allen Nähten platzte. Die feiernden Gäste verlangten nach Essen, doch die Vorräte gingen zu Neige. Es blieb dem gestressten Chef nichts anderes übrig, als zu improvisieren. Der Legende nach warf er alles, was er in der Küche noch fand, in eine große Holzschüssel. Der 100. Geburtstag ist dem Caesar Salad gar nicht anzusehen. Credit: stock.adobe.com/Ezume Images

Römersalat, Olivenöl, Salz und Pfeffer, Eigelb von Eiern, die eine Minute gekocht wurden, Worcestershire Sauce, Zitronensaft, Knoblauch und Croûtons. Die zehnte und letzte Zutat des Originalrezepts kann als kleine Hommage an die italienischen Wuzeln des Restaurantchefs verstanden werden: Parmesan.

Es war der Geburtstag des Caesar Salad. Er trägt nicht den Namen des berühmten Feldherrn aus dem alten Rom, sondern den Namen eines kreativen Geschäftsmanns, der seine Gäste nicht zu einem anderen Restaurant mit vollerer Speisekammer weiterziehen lassen wollte. Genau wie der Salat ist sein Restaurant „Caesar’s“ bis heute erfolgreich. Tausende Rezensionen zufriedener Besucher schwärmen vom Salat, der originalgetreu in einer großen Holzschüssel bei Tisch angerichtet wird. Rund 2000 Salate werden dort jeden Monat verputzt.

Zum Geburtstag des Caesar Salad: ein Blick auf eine Erfolgsgeschichte

Der Caesar Salad erfreut sich einer internationalen Fangemeinde. Inzwischen gibt es unzählige Weiterentwicklungen, die das Original bis zur Unkenntlichkeit verfremden: Tequila-Soße, Kichererbsen, Zitronengras oder Enteneier haben im Caesar Salad eigentlich nichts zu suchen. Die amerikanische Journalistin Ellen Cushing kommentierte dazu besorgt in einem Artikel für „The Atlantic“: „We are living through an age of unchecked Caesar-salad fraud“. Das Zeitalter der Caesar-Salad-Fälschungen ist angebrochen, ein Schicksal, das auch viele Kunstwerke ereilt.

Manche Weiterentwicklungen sind jedoch gern gesehen. Die heute kaum aus dem Caesar Salad wegzudenkenden Sardellen soll der Bruder des Schöpfers, Alex Cardini, später hinzugefügt haben. Auch Hähnchenfleisch gehört schon fast zur Liste der Originalzutaten. Es ist das i-Tüpfelchen auf einer perfekten Kreation. Überzeuge dich selbst davon mit unserem Rezept für den klassischen Caesar Salad! Aber auch wir haben neue Versionen auf Lager, die super schmecken. Probiere den Caesar-Pasta-Salat oder die Chicken-Caesar-Wraps!

Der mexikanische Koch Claudio Poblete gab zum Geburtstag des Caesar Salad ein Kochbuch mit stolzen 248 Seiten heraus. Darin geben Köche aus der ganzen Welt ihre persönlichen Caesar-Salad-Rezepte preis. Poblete hat eine ganz eigene Theorie über den Salat: Weil die Hauptzutaten zu den Grundnahrungsmitteln vieler Kulturen gehören, also Öl, Eier, Salatblätter und Milchprodukte, sei der Salat international so beispiellos erfolgreich geworden.

Auch die persönliche Geschichte des Salaterfinders ging erfolgreich weiter: Cardini verkaufte nach Ende der Prohibition sein Lokal und zog ins sonnige Kalifornien. Dort eröffnete er mehrere Restaurants und vermarktete sein berühmtes Salatdressing. Doch manches ändert sich nie. Heute erinnert eine Bronzestatue vor dem Restaurant an ihn, stilecht mit einer Salatschüssel in der Hand. Und seine Kreation von 1924 macht seine Gäste bis heute glücklich.