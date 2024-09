Chicken and Waffles: Frühstücks-Klassiker aus den USA

Du bist ebenso großer Fan der Kombination süß und salzig wie wir? Dann ist dieses reichhaltige Frühstücksgericht genau das richtige für dich! Chicken and Waffles kommen aus den USA und erfüllen das Klischee, dass dort alles etwas süßer und fettiger ist, auf leckerste Art und Weise. Wir zeigen dir, wie du den Klassiker zu Hause nachkochen kannst.

So machst du Chicken and Waffles

Chicken and Waffles sind vielleicht das Klischeehafteste, was man in den USA frühstücken kann. Süße Waffeln mit Sirup und frittiertem Huhn. Legen wir einfach mal sämtliche Ideen von gesunder Ernährung zur Seite und genießen, würde ich sagen! Das muss auch mal sein.

Das Frühstücksgericht hat eine ziemlich lange Tradition in den Vereinigten Staaten. Schon in 17. Jahrhundert brachten europäische Kolonialisten das Rezept mit. Relativ zeitgleich begannen holländische Kolonialisten, in Philadelphia Waffeln mit deftigen Zugaben zu servieren. Um die 1860er Jahre wurden Chicken and Waffles, wie wir sie heute kennen, in Hotels und Ferienanlagen der sogenannten Philadelphia-Dutch-Bevölkerung serviert.

Zugegeben, die Zubereitung von Chicken and Waffles sieht erst einmal kompliziert aus. Deshalb eignet es sich auch eher für ein gemütliches Frühstück am Wochenende als für ein schnelles unter der Woche. Aber auch Frühstück darf mal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das Gute daran ist, dass du das Rezept auch gut vorbereiten kannst. Mariniere das Huhn über Nacht in Buttermilch, denn so wird es ganz besonders zart und saftig. Auch den Waffelteig kannst du am Abend vorher zubereiten und im Kühlschrank aufbewahren. Aber glaub mir: Der Aufwand lohnt sich wirklich!

Serviere Chicken and Waffles klassisch mit Ahornsirup oder einer deftigen Bratensoße. Die Kombination aus dem zarten, süßen Waffelteig und knuspriger Panade um saftiges Huhn lässt allein schon bei der Vorstellung das Wasser im Mund zusammenlaufen. Am besten schnell zubereiten!

