Pommes deluxe: Chili Cheese Fries mit Hackfleischsoße

Pommes mit Ketchup und Mayo war gestern. Heute sind die frittierten Kartoffelstäbchen in der Deluxe-Variante angesagt. Wir packen noch einen obendrauf und machen uns heute Chili Cheese Fries mit Hackfleisch, würzigem Käse und Jalapenos.

Chili Cheese Fries schmecken selbst gemacht am besten

Kaffee alle, die Bahn verpasst und dann auch noch Ärger mit dem Chef – es gibt Tage, an denen können nur noch Pommes helfen. Aber nicht einfach nur Pommes, sondern unsere würzigen Chili Cheese Fries.

Die Zubereitung ist unkomplizierter, als du vielleicht denkst. Statt selbst gemachter Pommes verwenden wir eine fertige Variante aus dem Supermarkt. So sind die Chili Cheese Fries noch schneller zubereitet. Bevor wir die Kartoffelstäbchen in den Ofen schieben, kümmern wir uns erst einmal um die Soße. Die erinnert in ihrer Zubereitung ein wenig an ein klassisches Chili con Carne. Nur auf die Schokolade als Zutat haben wir verzichtet.

Dafür brätst du zuerst das Hackfleisch in einer Pfanne zusammen mit Zwiebel- und Knoblauchwürfel sowie Tomatenmark krümelig an. Dann fügst Kidneybohnen, Mais aus der Dose, gehackte Dosentomaten und die Gewürze hinzu und lässt alles für rund zehn Minuten köcheln.

In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Pommes nach Packungsangabe backen. Sind sie fertig, verteilst du die Hackfleischsoße auf den Kartoffelstäbchen, streust den Käse darüber und schiebst das Blech noch einmal in den Ofen. Backe alles solange, bis der Käse flüssig wird und serviere die Fries mit in Ringen geschnittenen Jalapenos. Das war einfacher als gedacht, oder? Lass es dir schmecken.

Übrigens: Experimentierfreudige können das Rezept nach Lust und Laune abwandeln und dem Ganzen eine eigene Note hinzufügen. Für mehr Schärfe streue beispielsweise noch Chiliflocken über den Käse oder probiere doch mal eine Variante mit zwei verschiedenen Käsesorten.

Du liebst Pommes? Lass dir unbedingt unsere Knoblauch-Parmesan-Fritten oder diese Cheese Fries ohne Hackfleisch schmecken.