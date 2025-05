Cowboy-Butter: würziger Allrounder für Steak und Co.

Hast du in diesem Jahr die Grill-Saison schon eröffnet? Falls nicht, dann bereite für dein nächstes BBQ unbedingt diese Cowboy-Butter zu. Falls die Antwort „ja“ lautet, darfst du dir die Butter ebenfalls nicht entgehen lassen. Hier ist das Rezept dafür.

Cowboy-Butter: leckere Alternative zur klassischen Kräuterbutter

Was bei wirklich keiner Grillparty fehlen darf ist eine Kräuterbutter. Na klar, sie schmeckt auch einfach gut und bietet sowohl gegrilltem Fleisch oder Fisch als auch Gemüse oder Brot eine extra Portion Würze. Wenn du die Butter ebenso liebst, dann probiere beim nächsten Mal doch einfach eine Cowboy-Butter. Diese ist eine Variante der klassischen Butter mit Kräutern aber in der Deluxe-Version mit noch mehr Aroma.

Ursprünglich stammt die Cowboy-Butter aus der amerikanischen Küche und bringt dort Schwung in jedes BBQ. Aber auch bei uns wird die Würzbutter immer beliebter. Durch die Kombination von Zitrone, Senf, Knoblauch, frischen Kräutern und Gewürzen wie Chili, schmeckt sie würzig und frisch zugleich.

Für die Cowboy-Butter brauchst du insgesamt nicht viele Zutaten. Die meisten davon hast du bestimmt auch bereits zu Hause. Und auch die Zubereitung ist wunder unkompliziert. Steht ein Grillfest an, dann bring dafür doch einfach eine große Portion der Butter mit.

Zerlasse dafür zuerst die Butter in einem Topf. Ist sie geschmolzen, fügst du gepressten Knoblauch, Senf, Paprikapulver, Chiliflocken, Zitronensaft und Worcestersauce hinzu und verrühre alle Zutaten mit einem Schneebesen zu einer glatten Masse. Dann schneidest du die Kräuter fein und gibst sie ebenfalls dazu. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab und fülle die Butter in ein verschließbares Glas. Stelle es in den Kühlschrank zum Aushärten. Du solltest sie kühl gelagert innerhalb der nächsten vier bis fünf Tage verbrauchen.

Aus Butter lassen sich tolle Aufstriche zaubern. Probiere neben einer klassischen Kräuterbutter auch mal eine karamellisierte Zwiebelbutter oder eine italienische Tomaten-Basilikum-Butter.

Cowboy-Butter Judith 3.13 ( 55 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter

2 Knoblauchzehen

1 TL Dijon-Senf

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Chiliflocken

1 EL Zitronensaft

1 TL Worcestersauce

2 EL gehackte Petersilie

1 TL gehackter Schnittlauch

1 TL Thymian

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Gib die Butter in einen kleinen Topf und erhitze sie bei mittlerer Temperatur, bis sie komplett geschmolzen ist.

Hacke den Knoblauch fein oder presse ihn direkt in die Butter. Gib Senf, Paprikapulver, Chiliflocken, Zitronensaft und Worcestersauce dazu. Rühre die Mischung mit einem Schneebesen 🛒 gut durch.

Schneide die Petersilie und den Schnittlauch fein und gib sie mit dem Thymian in die warme Butter ein. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle die Butter in eine Schale und stelle sie zum Aushärten in den Kühlschrank.

Serviere sie als Dip zu gegrillten Steaks, Fisch, Gemüse oder Brot.

