Crespelle mit Spinat-Ricottafüllung: köstliches Ofengericht aus der Toskana

Seit ich denken kann, liebe ich Pfannkuchen. Egal ob als Crêpe mit Schokocreme, schön dick und mit Apfelstücken gefüllt oder auch einmal herzhaft mit Käse belegt – Pfannkuchen sind immer ein Genuss. Doch als ich im Restaurant zum ersten Mal Crespelle mit Spinat-Ricottafüllung probiert habe, hat sich mein Blick auf dieses Gericht völlig verändert. Probiere sie unbedingt selbst mit unserem Rezept.

Crespelle mit Spinat-Ricottafüllung: ein Pfannkuchen-Auflauf zum Wohlfühlen

Dieses Gericht ist vermutlich nicht das Erste, woran Leute denken, wenn sie „Pfannkuchen“ hören. Dennoch sind Crespelle mit Spinat-Ricottafüllung ein absolutes Wohlfühlgericht. Sie benötigen zwar ein wenig Vorbereitung, sind im Großen und Ganzen aber nicht wirklich kompliziert zuzubereiten und der kleine Mehraufwand zahlt sich am Ende aus, versprochen.

Crespelle sind im Prinzip nichts anderes als die italienische Version der französischen Crêpes. Fast jede Küche der Welt hat ihre eigene Art, Pfannkuchen zu machen, so natürlich auch die gesamte italienische Küche. In dieser Variante, mit Spinat-Ricottafüllung und im Ofen mit Béchamelsoße überbacken, werden sie besonders mit der Toskana in Verbindung gebracht.

Falls du also mal wieder Lust auf ein neues Pfannkuchenrezept hast, dann probiere diese Crespelle mit Spinat-Ricottafüllung unbedingt aus. Lass dich nicht vom Rezept abschrecken, denn was nach viel Arbeit aussieht, lässt sich problemlos in kleine Einzelschritte aufteilen.

Zunächst bereitest du einen Teig für die Crespelle vor. Anschließend kümmerst du dich um die Tomatensoße sowie die Spinat-Ricottafüllung. Und während du die Pfannkuchen ausbackst, machst du als zusätzliches Geschmackserlebnis noch eine schnelle Béchamelsoße. Danach kommt alles zusammen in den Ofen und bald darauf kannst du es dir schmecken lassen.

Crespelle mit Spinat-Ricottafüllung Dominique 4 ( 33 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 110 g Weizenmehl Type 405

375 ml Milch

4 Eier Größe M

30 g Butter flüssig

2 Prisen Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Dose stückige Tomaten 250g

1 TL Kräuter der Provence

400 g Blattspinat

2 rote Zwiebeln

1 Prise Muskat

20 g Basilikum frisch

200 g Ricotta

100 g geriebener Parmesan

1 EL Butter Zubereitung Vermenge 80 g Mehl, 125 ml Milch, die Eier und flüssige Butter gut miteinander. Würze den Teig mit 1 Prise Zucker und Salz und stelle ihn kurz zur Seite.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Dünste sie in einem Topf mit etwas Öl an. Gib die Tomaten dazu, würze die Mischung mit Salz, Pfeffer, Zucker und den Kräutern der Provence und lass alles so für 10 Minuten köcheln.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken. Schäle die Zwiebeln und hacke sie fein. Schwitze sie mit ausreichend Öl in einer Pfanne 🛒 an, bis sie glasig sind.

Gib den Spinat dazu und lass ihn unter Rühren zusammenfallen. Lass danach die Flüssigkeit abtropfen und würze ihn mit etwas Salz, Pfeffer und Muskat. Stelle ihn zur Seite.

Backe nun aus dem Teig dünne Pfannkuchen. Wasche währenddessen das Basilikum, schüttel es trocken und schneide es klein.

Erhitze den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft) vor. Vermenge den Spinat mit dem Ricotta. Gib die Hälfte vom Parmesan und Basilikum dazu. Würze alles, falls nötig, mit Salz und Pfeffer.

Schmilz in einem Topf 1 EL Butter, rühre 30 g Mehl dazu und lass es anschwitzen. Gieße die restliche Milch dazu, lass es kurz aufkochen und schmecke die Soße mit Salz und Muskat ab.

Belege die Pfannkuchen mit der Ricotta-Spinatmasse. Rolle sie auf und lege sie in eine eingefettete Auflaufform. Gieße die Tomaten- und Béchamelsoße darüber, verteile den restlichen Parmesan darauf und backe sie für rund 20 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

Serviere die Crespelle mit dem Rest des Basilikums.

