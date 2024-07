Dieses Kartoffelgericht sollte bei einer kulinarischen Reise durch Deutschland nicht fehlen

Deutschland hat viele schöne Ecken, die eine Reise wert sind – nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch wegen der leckeren, regionaltypischen Gerichte. Wir nehmen dich heute mit auf einen kleinen Ausflug in den Südwesten Deutschlands und bereiten Dibbelabbes zu.

Einfaches Kartoffelgericht mit ganz viel Geschmack: Dibbelabbes

Dibbelabbes ist ein traditionelles Gericht aus dem Saarland und begeistert dort bereits seit Generationen die Menschen. Es besteht hauptsächlich aus Kartoffeln, die du zusammen mit Speck oder Dörrfleisch, Zwiebeln und Eiern in einer Pfanne brätst.

Das Wort Dibbelabbes setzt sich aus 2 Wörtern zusammen. Zum einen Dibbe, was saarländisch für Topf ist, und Labbes, was Lappen oder großer Laib bedeutet. Zusammen ergeben sie das traditionelle Lieblingsessen der Saarländer.

Die Kartoffeln reibst du grob, damit sie beim Braten eine schöne Textur bekommen. Die Zwiebeln und das Dörrfleisch verlieren dem Dibbelabbes seinen typischen, deftigen Geschmack. Eier dienen als Bindemittel, damit die Kartoffeln beim Braten nicht so auseinander fallen. Würze das Kartoffelgericht mit Salz, Pfeffer und je nach Geschmack Muskatnuss, Aromat oder Maggi-Würze.

Dibbelabbes steht für Gemütlichkeit und Tradition, für den Geschmack von zu Hause und für gesellige Stunden am Esstisch. Sobald du es einmal probiert hast, wirst du verstehen, warum dieses Rezept im Saarland seit Generationen so beliebt ist.

Was der Dibbelabbes im Saarland ist, war Hoppelpoppel in der ehemaligen DDR. Und auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es traditionelle Gerichte. In Rheinhessen ist das der Spundekäs, in Hamburg der Pannfisch und an den Küsten Niedersachsens Matjes nach Hausfrauenart.