So einfach zauberst du herrlich cremiges Erdbeer-Curd

Wenn du ein Fan von süßen Brotaufstrichen bist, dann ist dieses Erdbeer-Curd exakt das Richtige für dich. Es ist ganz schnell und unkompliziert zubereitet und wird dir mit jedem Bissen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Perfekt in der Erdbeersaison.

Erdbeer-Curd als cremige Alternative zu Marmelade und Co.

In Deutschland besteht das Angebot der klassischen süßen Brotaufstriche aus Honig, Marmelade, diversen Schokocremes und Rübenkraut. Curd ist bei uns noch eher weniger verbreitet. Damit wird der schmackhaften Creme aus Großbritannien ziemliches Unrecht getan.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals ist vor allem Lemon Curd verbreitet und fester Bestandteil jeder Afternoon-Tea-Tafel. Lemon Curd lässt sich dort bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen, auch wenn die damalige Zubereitung nicht mehr viel mit dem cremigen Aufstrich von heute zu tun hat.

Curds erinnern vielleicht an Marmelade, unterscheiden sich aber ganz besonders in ihrer Textur. Der Aufstrich ist ein Erlebnis, das sich irgendwo zwischen Fruchtcreme, Pudding und feiner Glasur einordnen lässt. Intensiv im Geschmack und zart schmelzend auf der Zunge. Dadurch sind Curds nicht nur ein besonders schmackhafter Brotaufstrich, sondern werden auch als Füllungen für Gebäck oder Topping auf Desserts genossen.

Wichtig in der Zubereitung sind vor allem zwei Dinge. Zum einen solltest du alles genau im Auge behalten, während du die Creme langsam erwärmst. Es darf nicht zu schnell gehen und sollte ständig umgerührt werden, damit die Eier nicht stocken. Und zum anderen musst du deine Gläser auf jeden Fall richtig sterilisieren, damit du nicht schon nach wenigen Tagen eine unangenehme Überraschung im Glas findest. Wenn du den Bogen einmal raus hast, gibt es eigentlich keine Grenzen. Du kannst so ziemlich alle Früchte, die du magst zu einem seidigen Curd verarbeiten. Also, ran an den Topf und lass es dir schmecken!

Erdbeer-Curd Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 500 g frische Erdbeeren

4 EL Wasser

2 Eier Größe M

90 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

60 g Butter

1 TL Speisestärke Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne den Strunk. Halbiere oder viertel sie je nach Größe.

Gib die Erdbeeren mit 2 EL Wasser in einen kleinen Topf und lass sie bei mittlerer Hitze 4-5 Minuten köcheln, bis sie weich sind.

Püriere die Erdbeeren im Topf mit einem Stabmixer 🛒 fein.

Schlage anschließend die Eier in einer Schale auf und verrühre sie mit einem Handrührgerät. Gib nach und nach den Zucker und Vanillezucker dazu und schlage die Mischung auf höchster Stufe schaumig, bis eine helle, luftige Masse entsteht.

Gib die Butter zum warmen Erdbeerpüree und lass sie bei geringer Hitze unter ständigem Rühren schmelzen.

Rühre die Speisestärke mit 2 EL Wasser glatt und gieße es zur Erdbeermasse. Lass sie unter ständigem Rühren aufkochen und 1 Minute köcheln, bis die Masse leicht andickt.

Füge für den Temperaturausgleich 2-3 EL der heißen Erdbeercreme zur Eimasse hinzu und verrühre sie zügig.

Gieße danach die gesamte Eimasse zurück in den Topf und erwärme alles unter ständigem Rühren für 3-4 Minuten, bis es eine cremige Konsistenz bekommt. Achte darauf, es nicht zum Kochen zu bringen.

Fülle das fertige Curd in sterilisierte Gläser.

