Fruchtig-kalte Suppe für heiße Tage: Bereite dir eine Erdbeer-Gazpacho zu

Sommerzeit bedeutet: Zeit für kalte Suppen! Es gibt allerlei leckere Möglichkeiten, diese zuzubereiten – klassischen nach spanischer Art, mit Gurken, Spargel oder Avocado. Doch hast du schon mal von einer Erdbeer-Gazpacho gehört? Die schmeckt fruchtig-frisch, sorgt für eine Flüssigkeitszufuhr und macht gleichzeitig angenehm satt. Hier ist das Rezept.

Erdbeer-Gazpacho: fruchtig-frischer Suppengenuss

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe an heißen Tagen oft kaum Appetit. Die Vorstellung, den Herd anzuwerfen, lange in der Küche zu stehen oder etwas Warmes zu essen, erfüllt mich dabei oft mit Abneigung. Dann wird es Zeit für Salate, Sandwiches – und kalte Suppen! Gazpacho ist ein spanischer Klassiker aus Tomaten und Paprika, der lecker schmeckt und viel Gelegenheit zum Ausbau bietet.

Ich persönlich finde Gazpacho ganz lecker, aber Sommerzeit ist für mich auch immer gleichzeitig Beerenzeit. Daher kann ich mir kaum ein Essen ohne die süßen Früchte vorstellen. Warum also nicht mal eine Gazpacho damit aufpeppen, dachte ich mir. Gesagt, getan und aufgefuttert. Denn Erdbeer-Gazpacho schmeckt einfach himmlisch – fruchtig und erfrischend. Und das alles mit nur wenigen Minuten Arbeitsaufwand und ganz ohne heißen Herd oder Ofen.

Du möchtest auch in den Genuss einer Erdbeer-Gazpacho kommen? Dafür brauchst du nur wenige Zutaten und je reifer und aromatischer diese sind, desto besser. Beginne mit Tomaten, von denen du den Strunk entfernst und einer Spitzpaprika, die du entkernst. Schneide die grünen Köpfe der Erdbeeren ab und gib all dein Obst und Gemüse zusammen in einen Mixer. Dazu kommen etwas Basilikum, Olivenöl und Chili. Püriere alles fein und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die fertige Suppe auf Schüsseln, garniere sie mit Basilikumblättern und etwas mehr Öl und streue, wenn du doch etwas mehr Hunger hast, einige Croûtons darüber. Fertig ist deine Erdbeer-Gazpacho – ein sommerlicher Genuss, der dich beim Essen gleichzeitig abkühlt. Soo lecker!

Erdbeer-Gazpacho Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 500 g Erdbeeren

300 g Tomaten

1 rote Spitzpaprika

1 kleine Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

einige Blätter frisches Basilikum plus mehr für die Deko

1 kleine rote Chilischote optional

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Croûtons optional Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne die grünen Kelchblätter und halbiere sie. Wasche die Tomaten, entferne den Strunk und schneide sie grob. Halbiere die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie ebenfalls in Stücke.

Gib Erdbeeren, Tomaten und Paprika zusammen mit der geschälten Knoblauchzehe, dem Basilikum und – falls gewünscht – der entkernten Chili in einen Mixer. Püriere alles fein.

Gib das Olivenöl dazu und schmecke die Erdbeer-Gazpacho mit Salz und Pfeffer ab. Stelle sie für mindestens 30 Minuten kalt.

Verteile die kalte Suppe in Schüsseln oder Gläser. Garniere sie mit Basilikumblättern, einem Spritzer Olivenöl und optional ein paar Croûtons.

