Fruchtige Erdbeer-Zimtschnecken: süße Backidee

Denkt man an Schweden, dann fallen einem die süßen Zimtschnecken bestimmt als Erstes ein. Tatsächlich sind die Hefeteilchen dort so etwas wie das Nationalgebäck. Du bekommst sie fast überall zu kaufen: an der Tankstelle, im Supermarkt, beim Bäcker. Passend zum Frühling verpassen wir ihnen ein Upgrade und verwandeln den Klassiker mit einer Fruchtfüllung in unwiderstehlich leckere Erdbeer-Zimtschnecken.

Süß und fruchtig: Erdbeer-Zimtschnecken

Wenn es etwas gibt, das für mich typisch schwedisch ist, dann sind es Zimtschnecken mit einer süßen Füllung und einem fluffig gebackenen Teig. Jede Gelegenheit für eine kleine Pause wird dort genutzt, um sich bei einer Tasse Kaffee und einer Zimtschnecke mit Freunden, Familie oder den Kollegen auszutauschen. Eine tolle Tradition, die ich mir auch hier wünschen würde. Das kleine Gebäck schmeckt aber nicht nur als klassische Variante, mit Zimt und Zucker bestreut, sondern auch mit Frucht. Im Frühling lieben wir die Schnecken ganz besonders mit frischen Erdbeeren gefüllt.

Für die Erdbeer-Zimtschnecken backst du wie gewohnt einen Hefeteig aus Mehl, Butter, Ei, Zucker, Milch und Hefe. Auf das typische Zimtschneckengewürz Kardamom verzichten wir bei dieser Variante allerdings. Achte darauf, dass der Teig ausreichend Zeit zum Gehen bekommt, nur so werden die Schnecken später schön weich und fluffig. Decke den Hefeteig nach dem Kneten mit einem Küchentuch ab und stelle ihn für mindestens eine halbe Stunden an einen warmen Ort, bis der Teig sich verdoppelt hat.

In der Zwischenzeit kannst du dich um die Fruchtfüllung kümmern. Aus Erdbeeren, Zucker und Stärke kochst du eine Grütze, die du vor dem Backen auf den Teig streichst. Und da Zimtschnecken ihren charakteristischen Geschmack erst durch die Zimt-und-Zucker-Mischung bekommen, darf diese bei den Erdbeerschnecken natürlich nicht fehlen. Die streust du gleichmäßig über den ausgerollten Teig, streichst die Erdbeermasse darauf aus, rollst ihn zusammen und teilst ihn in etwa zwölf gleich große Stücke. Gebacken werden die Schnecken in einer Auflaufform.

Hast du Lust bekommen, mit den Erdbeer-Zimtschnecken das nordische Land kulinarisch zu entdecken? Dann haben wir noch mehr Rezepte aus Schweden für dich. Probiere auch mal die schwedischen Windbeutel Semla, den Klassiker schwedische Mandeltorte oder für herzhaften Genuss schwedische Brottorte.