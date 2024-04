Erdnussbutter-Bananen-Spieße: schneller Snack aus dem Ofen

Lust auf einen kleinen herzhaften Snack für zwischendurch? Dann sind diese Erdnussbutter-Bananen-Spieße genau richtig. Der Snack begeistert mit einer Mischung aus süßen und salzigen Aromen und ist schnell gemacht.

Rezept für schnelle Erdnussbutter-Bananen-Spieße

Hast du dich gefragt, was man mit noch leicht grünen Bananen anfangen kann? Hier kommt die Antwort: Erdnussbutter-Bananen-Spieße. Für diesen exotischen Snack benötigst du Bananen, die noch nicht ganz reif sind. Außerdem stehen noch Honig, Erdnussbutter, Chilisoße und Salz auf der Zutatenliste.

Befreie zuerst die Bananen von ihrer Schale und lege die Bananen dann dicht nebeneinander. Jetzt kommen die Holzspieße zum Einsatz. Stecke diese von der Seite in gleichmäßigen Abständen durch die Bananen und schneide sie zwischen den Spießen durch. Du solltest mehrere Spieße mit jeweils vier etwa gleich großen Bananenstücken erhalten.

Das war aber noch nicht alles. Eine Marinade verwandelt die Bananen-Spieße in den leckeren süß-salzigen Snack. Dafür mischst du Erdnussbutter mit Chilisoße und Honig zu einer dickflüssigen Soße. Besonders leicht lassen sich die Bananenspieße marinieren, wenn di die Soße in ein hohes Glas füllst und die Spieße darin eintauchst. So verteilt sich die Marinade besonders gut und du veranstaltest auch keine große Schweinerei in deiner Küche. Anschließend legst du die Bananen-Spieße auf ein Backblech, das du mit Backpapier ausgelegt hast und streust noch eine ordentliche Prise Salz über die Bananen. Danach geht es für etwa 15 Minuten bei 220 °C in den Ofen.

Wer zwischen Mittag und Abendessen oder beim Fernsehabend nicht ohne einen leckeren Snack kann, der kommt mit den Erdnussbutter-Bananen-Spießen garantiert auf seine Kosten. Die Süße der Bananen, des Honigs und der Erdnussbutter bilden einen spannenden Kontrast zu der Schärfe der Chili und den Meersalzflocken.

