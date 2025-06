Diese saftigen Fanta-Muffins werden alle lieben!

Fantakuchen kennen viele wahrscheinlich noch aus Kindertagen. Bis heute ist der beliebte Kuchen vom Blech der Renner auf Geburtstagen und kommt bei allen Altersklassen gut an. Du hast mal wieder Lust auf den süßen Limonaden-Geschmack von früher, möchtest aber nicht lange in der Küche stehen? Dann backe doch einfach die kleine Variante, nämlich Fanta-Muffins.

Fanta-Muffins: in 10 Minuten im Ofen

Die kleinen fluffigen Kuchen sind der absolute Knaller! Saftig, fruchtig und mit kleinem Aufwand zubereitet. In zehn Minuten sind die Fanta-Muffins im Ofen. Sie bestehen nämlich aus einem unkomplizierten Rührteig, der mit Orangenlimonade verfeinert wird.

Die kultige Limonade verleiht den Muffins dabei ihren Namen. Jede andere Orangenlimonade schmeckt aber genau so gut und sorgt mit ihrer sprudeligen Kohlensäure für extra Lockerheit und den typischen Geschmack. Durch die Süße der Limonade sparst du dir zusätzlichen Zucker oder Aromen – sie bringt alles mit, was du brauchst. Außerdem sieht der Teig durch das Kaltgetränk vielleicht ein bisschen schaumig aus – das ist gewollt!

Den Teig für deine luftigen Fanta-Muffins füllst du einfach in ein Muffin-Backblech oder 12 Förmchen und schiebst das Gebäck in den Ofen. Dort backen die kleinen Kunstwerke für rund 15 Minuten, bis sie goldig-braun sind.

Nach dem Abkühlen kannst du die Fanta-Muffins einfach so genießen, aber warum nicht noch einen kleinen Wow-Effekt zaubern? Mit einem Orangen-Puderzucker-Guss und ein paar bunten Streuseln sehen deine Muffins toll aus und erinnern auch optisch an die große Schwester, den Fantakuchen. Und mal ehrlich, wer kann da noch widerstehen? Fanta-Muffins sind Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage, Feste und die Freude daran, etwas Neues auszuprobieren.

Gerade ist noch Erdbeer-Zeit. Da kannst du die kleinen roten Früchte wunderbar in einen kleinen, handlichen Muffin verpacken. Probiere gleich unsere Erdbeer-Haferflocken-Muffins. Bestimmt ebenso fruchtig schmecken Blaubeermuffins mit Vanillepudding. Ein absoluter Klassiker unter den kleinen Kuchen sind Chocolate-Chip-Muffins. Welche probierst du zuerst?

Fanta-Muffins Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

225 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Msp. Vanillezucker

150 ml Öl

100 ml Orangenlimonade

2 Eier Größe M Für den Guss: 2 EL Puderzucker

etwas Orangensaft

bunte Streusel als Dekoration Zubereitung Lege ein Muffinblech mit 12 Papierförmchen aus oder fette die Formen. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Mische alle trockenen Zutaten in einer Schüssel.

Verrühre in einer anderen Schüssel das Öl mit der Limonade und den zwei Eiern und gib diese Mischung nach und nach zu den trockenen Zutaten.

Fülle den Teig in die vorbereiteten Muffinförmchen. Backe die Fanta-Muffins im vorgeheizten Ofen für 15 Minuten. Mach am besten den Stäbchentest: Einfach mit einem Zahnstocher in einen Muffin stechen – wenn nichts kleben bleibt, sind sie fertig. Lass die Muffins danach gut auskühlen.

Wenn du magst, kannst du die Fanta-Muffins noch mit einem Guss verzieren. Verrühre dafür Puderzucker mit etwas Orangensaft. Verteile den Guss auf den Muffins und dekoriere sie mit bunten Streuseln.

