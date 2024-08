Das griechische Erbsen-Mus Fava bringt dir die Sonne auf den Teller

Ach, dieses vermaledeite Fernweh! Es schleicht sich an grauen Tagen an und überfällt einen, wenn man am Wenigsten damit rechnet. Sommer, Sonne, Wohlgerüche in der Luft, Meeresrauschen, wie wunderbar. Aber wenn du nicht nach Santorini reisen kannst, holst du Santorini eben zu dir. Dieses Fava, ein Mus aus gelben Erbsen schmeckt nach Griechenlandurlaub.

Aromatisches Mus aus gelben Erbsen: Fava ist ein kulinarischer Urlaub

Fava ist ein traditioneller Dip der griechischen Insel Santorini. Deren schroffe Landschaft aus Vulkangestein bietet für wenige Pflanzen optimale Anbaubedingungen. Eine der Ackerpflanzen vor Ort ist die gelbe Erbse, die Santorini Fava. Sie ist ein Produkt geschützter Herkunftsbezeichnung und gilt als besonders edel, da die Ernten vergleichsweise klein ausfallen. Das gleichnamige Erbsenmus ist daher ein Vorzeigegericht der Insel und über deren Grenzen hinaus beliebt.

Fava ähnelt bezüglich der Konsistenz dem Hummus und wird auch gerne als solcher bezeichnet. Beides sind Dips aus Hülsenfrüchten, das stimmt. Aber da hört die Ähnlichkeit schon auf. In dem griechischem Erbsenmus findet sich weder Sesampaste noch Kreuzkümmel. Sein Geschmack ist süßlich und sehr von Olivenöl geprägt.

Keine Sorge, du musst für dein Fava keinen griechischen Feinkostladen aufsuchen. Gelbe Schälerbsen aus dem Supermarkt erfüllen den Job ebenso. Schaue, dass du halbierte Erbsen findest, welche eine kürzere Kochzeit haben. Findest du nur ganze Erbsen, lege diese am Besten über Nacht in Wasser ein. Die Erbsen werden zu einem Mus gekocht und dieses mit Olivenöl abgeschmeckt. Zum Garnieren werden klassisch Kapern verwendet, aber auch rote Zwiebeln schmecken gut. Sollte dir der Zwiebelgeschmack zu stark sein und du keine Lust auf den Nachgeschmack haben, gibt es einen einfach Trick: Lege die dünn geschnitten Zwiebelstreifen in etwas Weißweinessig ein. Er mildert den Geschmack ab.

Du kannst Fava als Dip verwenden oder es als Beilage essen. Zum Beispiel zu einem Stück knusprig gebratenem griechischem Feta oder veganer Linsen-Moussaka. Griechische Spinatpita lässt sich hervorragend in das Erbsenmus dippen. Also, Schluss mit dem Fernweh, hole dir Griechenland in deine Küche!